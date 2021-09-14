Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби определился с обоймой исполнителей на матч 1-го тура ЛЧ сезона 2021/22 против Шерифа.

"Горняки" отправились в Молдову на поединок против команды Юрия Вернидуба. Де Дзерби взял с собой 24 футболиста, сообщает пресс-служба клуба.

Шериф – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Роберто Де Дзерби

В заявке Шахтера нет травмированных защитника Сергея Кривцова и голкипера Анатолия Трубина. Также на поединок не поехали полузащитники Манор Соломон, который не может сыграть из-за религиозных обстоятельств, и Евгений Коноплянка. Последний, к слову, не участвовал в нынешней утренней тренировке.

Заявка Шахтера на поединок с Шерифом:

Вратари: Шевченко, Пятов, Пузанков;

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь;

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо;

Нападающие: Траоре, Сикан, Фернандо.

Напомним, первый поединок группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 между украинской и молдавской командами состоится 15 сентября в 19:45.

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