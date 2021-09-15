Команды агрессивно начали встречу, обмениваясь моментами в течение всего первого тайма. После перерыва украинский и португальский коллективы начали действовать осторожнее, ведь каждый мяч был на вес золота. Впрочем, Динамо на последних секундах, казалось, дожало Бенфику.

Динамо расписало ничью с Бенфикой в матче-открытии сезона Лиги чемпионов – офсайд на последних секундах спас "орлов"

Сначала была атака, во время которой мяч дважды попадал в каркас ворот, угловой, сейв кипера португальцев и еще один корнер. Именно он подарил красивый гол Шапаренко после паса Гармаша. Но его отменили. После просмотра VAR арбитры обнаружили небольшой офсайда у Дениса, который ассистировал Николаю. После этого прозвучал финальный свисток – печальные 0:0.