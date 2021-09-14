Лига чемпионов

Группа F

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Нгамалеу, 66, Сибачо, 90+5 – Роналду, 13

Удаление: Ван Биссака, 35 (м)

Группа G

Севилья – Зальцбург – 1:1

Голы: Ракитич, 42 (пен.) – Сучич, 21

Удаление: Эн-Несири, 50 (С)

Нереализованные пенальти: Адееми, 13 Сучич, 37

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Для многих болельщиков Лига чемпионов ассоциируется с Криштиану Роналду, потому Сульшер не имел права оставить португальца вне стартового состава, что в итоге оправдалось. Уже на 13-й минуте Криш замкнул прострел от Фернандеша, пробив между ног голкиперу швейцарцев. Забитый мяч добавил уверенности гостям, но защитник Юнайтед Арон Ван Биссака снова заставил засуетиться Сульшера. 23-летний защитник едва не оторвал ногу сопернику, за что был справедливо удален.

Хозяева, почувствовав запах крови, перехватили инициативу. Ситуация для МЮ виглядела столь угрожающе, что на старте второго тайма Криштиану попытался "нарисовать" пенальти, к счастью, арбитр был рядом и не повелся на провокацию форварда. Янг Бойз все же достиг своего, в сумбуре у ворот Де Хеа полузащитник хозяев Нгамалеу вовремя подставил ногу и сравнял счет. Швейцарская команда окончательно потеряла страх перед именитым соперником, а Сульшер наоборот решил обороняться и заменил Роналду на Лингарада. Это тактическое решение стало роковым для МЮ. За несколько секунд до финального свистка, когда казалось, что ничья неизбежна, именно Линград отдал неуклюжий пас назад, который перехватил игрок хозяев и вырвал заслуженную победу для Янг Бойз.

В первом тайме матча Севилья – Зальцбург арбитр сделал роскошный подарок гостям, назначив в их пользу три пенальти. Проблемы с точностью австрийских футболистов позволили им реализовать лишь один 11-метровый. Перед свистком на перерыв, похоже, рефери решил реабилитироваться перед подопечными Лопетеги и назначил еще раз пенальти, на этот раз в ворота гостей. Главная звезда Севильи Иван Ракитич хладнокровно реализовал стандарт – 1:1.

Испанский клуб, казалось, был способен дожать соперника, но планы хозяев испортил Юссеф Эн-Несири, который на старте второго тайма получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Численное преимущество добавило уверенности игрокам Зальцбурга, а Севилья перешла в режим игры "на отбой". Испанцам все же удалось выдержать атаки гостей – финальный свисток зафиксировал ничью.

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