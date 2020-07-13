Между Сетьеном и Хави: Бартомеу определился с тренером Барселоны на новый сезон

Президент испанской Барселоны Хосеп Мария Бартомеу расставил акценты относительно должности главного тренера команды и рассказал о будущем Кике Сетьена и Хави Эрнандеса.

"В финальной части сезона Примеры и в Лиге чемпионов командой будет руководить Сетьен. Мы хотим полностью выполнить условия контракта с ним и чтобы он был с нами в следующем сезоне. В момент выбора в его пользу мы начали строить планы наперед.

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Хави же будет тренером Барсы, поскольку этого хочет он, этого хотим мы. Он хорошо подготовлен. Но всему свое время. Сейчас мы не ищем тренера и сосредоточены на завершении Ла Лиги и Лиги чемпионов", – рассказал Бартомеу в интервью TV3.

Напомним, что Кике Сетьен стал наставником "блаугранас" в январе. Под его руководством каталонцы занимают 2-е место в Примере, отставая от Реала на 1 очко за 2 тура до конца чемпионата ("сливочные" имеют матч в запасе). В свою очередь Хави Эрнандес работает с катарским Аль-Саддом.

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