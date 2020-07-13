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Фанаты Гента определили лучшего игрока в сезоне – трио украинцев попало в топ-10

13 июля 23:26 - Читати українською
Фанаты Гента определили лучшего игрока в сезоне – трио украинцев попало в топ-10
Роман Яремчук / фото: ФК Гент

Бельгийский Гент провел опрос среди фанатов относительно лучшего представителя команды в текущем сезоне – положительные новости для тренерского штаба Андрея Шевченко.

Яремчук, Безус и Пластун попали в топ-10 игроков Гента в текущем сезоне по версии болельщиков, информирует официальный сайт клуба.

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Украинский форвард занял 6 место, набрав 157 очков. Пластун расположился на 8 позиции по 66 зачетными баллами, а Безус стал 10-м с 52 пунктами. Победу же одержал Джонатан Дэвид. Отметим, что все трое украинцев регулярно вызываются в состав национальной сборной.

Напомним, что Гент занял второе место по итогам сезона 2019/20 – бельгийское первенство было досрочно завершено из-за пандемии коронавируса.

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Роман Роман Яремчук Украинцы за рубежом Роман Роман Безус Игорь Игорь Пластун Гент Гент Бельгия
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