Фанаты Гента определили лучшего игрока в сезоне – трио украинцев попало в топ-10

Бельгийский Гент провел опрос среди фанатов относительно лучшего представителя команды в текущем сезоне – положительные новости для тренерского штаба Андрея Шевченко.

Яремчук, Безус и Пластун попали в топ-10 игроков Гента в текущем сезоне по версии болельщиков, информирует официальный сайт клуба.

Голкипер Ворсклы рискует не перейти в состав лидера польского первенства

Украинский форвард занял 6 место, набрав 157 очков. Пластун расположился на 8 позиции по 66 зачетными баллами, а Безус стал 10-м с 52 пунктами. Победу же одержал Джонатан Дэвид. Отметим, что все трое украинцев регулярно вызываются в состав национальной сборной.

Напомним, что Гент занял второе место по итогам сезона 2019/20 – бельгийское первенство было досрочно завершено из-за пандемии коронавируса.

Заря, Динамо или Десна – кто попадет в ЛЧ, все расклады на финиш УПЛ и плохая примета для киевлян