Манчестер Сити получил официальный вердикт относительно дисквалификации из еврокубков

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) завершил рассмотрение апелляции английского Манчестер Сити на 2-летний бан в европейских турнирах из-за нарушения финансового фэйр-плей.

"Горожане" сыграют в Лиге чемпионов сезона 2020/21. CAS принял апелляцию манкунианцев на решение УЕФА, сообщает официальный сайт клуба.

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Арбитраж встал на сторону Сити, оспорившего февральское решение союза ассоциаций об исключении команды из еврокубков на 2 сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей. Кроме того, "горожане" тогда получили дополнительно 30 млн евро штрафа за фиктивные спонсорские контракты. CAS оставил штраф в силе, но уменьшил его до 10 млн.

Поскольку Манчестер Сити уже гарантировал себе 2-е место в АПЛ по итогам кампании 2019/20, то следующий сезон в еврокубках команда Хосепа Гвардиолы начнет с группового этапа Лиги чемпионов.

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