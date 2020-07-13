Цыганков имеет сумасшедшую сумму отступных – Суркис может продать главную звезду Динамо значительно дешевеле

Динамо защитилось от посягательств на Виктора Цыганкова серьезной клаусулой в контракте. ТаТоТаке поделился инсайдом относительно возможного перехода хавбека.

"Появилась информация, что Суркис действительно готов продать Цыганкова. Я связался с Игорем Михайловичем, и он сказал, что просто нет предложений. Будет хорошее предложение, он его продаст.

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Клаусула Цыганкова составляет 50 миллионов евро, но это не значит, что если Динамо предложат 49 миллионов, то потенциального покупателя пошлют на фиг. Думаю, что психологически Динамо готово продать Цыганкова за 20-25 миллионов, но с посткарантинными ценами это вполне может быть ситуация с 15 миллионами и какими-то бонусами, как это было в случае с Ярмоленко. За Андрея киевляне продолжали получать деньги даже после того, как он перешел в Вест Хэм. Там была сумма в 5 процентов от следующего трансфера, и Динамо получило миллион", – заявил ведущий шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, Виктор Цыганков дебютировал за первую команду Динамо в 2016 году под руководством Сергея Реброва. В текущем сезоне вингер провел 37 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 15 голов и 8 ассистов. Transfermarkt оценивает лидера "бело-синих" в 16 млн евро, а его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

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