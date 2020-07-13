Миколенко попал на радары Манчестер Сити – Цыганык рассказал, при каких условиях Динамо может продать своего таланта

Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере Виталия Миколенко в Манчестер Сити.

"Если поступит хорошее предложение от серьезной команды (например, Манчестер Сити) по Миколенко, то Динамо рассматривать вариант. Знаю, что скауты "горожан" точно следили (возможно, не как первую опцию) за левым защитником киевского клуба.

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Если будет серьезное предложение и сам футболист захочет, удастся договориться о деньгах и цена будет более-менее адекватная, то Миколенко сможет переехать в другую команду", – отметил Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

К слову, Миколенко провел 36 поединков в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 4 гола и 7 ассистов.

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