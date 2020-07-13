Кравец боевым голом не помог Кайсериспору покинуть зону вылета, Ризеспор с Гармашем уступил Касымпаше

Состоялись поединки 32-го тура турецкой Суперлиги с участием украинских игроков. Читайте отчет на Футбол 24.

Чемпионат Турции, 32-й тур

Кайсериспор – Газишехир – 1:1

Гол: Кравец, 90+2 – Максим, 62

Удаления: Менса, 73, Анжелу, 87

Касымпаша – Ризеспор – 2:0

Голы: Хайрадинович, 53, Кос, 78

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Кайсериспор продолжает бороться за выживание, однако не смог дома обыграть Газишехир. Гости открыли счет на 62-й минуте, а до конца основного времени хозяева остались в девятерых. Здесь за дело взялся украинский форвард Кайсериспора Артем Кравец, который перед финальным свистком сумел в борьбе с двумя противниками вырвать ничью. После 32-х туров Кайсериспор расположился на 16-й строчке и рискует понизиться в классе.

Гол Кравца:

Игроки Касымпаши владели весомым преимуществом на протяжении всего первого тайма, но реализовать его хозяевам удалось лишь после перерыва, забив два безответных мяча. В стартовом составе гостей вышел хавбек Динамо Денис Гармаш и был заменен в перерыве. Поражение оставило Ризеспор на 15-й строчке – в шаге от зоны вылета.

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