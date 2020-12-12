У Динамо перед празднованием Нового года было две важные задачи. Первое киевляне выполнили во вторник, прорвавшись в Лигу Европы, а сейчас необходимо выполнить второе – футбольный 2020-й нужно завершить на вершине турнирной таблицы УПЛ. От второго места, которое занимает Шахтер, "бело-синих" отделяет три очка. Вряд ли этот гандикап увеличится до весны, ведь впереди у "горняков" простенькие матчи, поэтому для динамовцев очень важно не потерять то, что есть.

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Шансы на успешный результат у подопечных Мирчи Луческу очень хорошие. В текущем чемпионате они проиграли только Шахтеру (на фоне потерь из-за коронавируса и при удаления Сидорчука) и достаточно случайно потеряли очки с Зарей и Десной, а все остальные матчи Динамо выиграло почти безапелляционно. Последние три поединка в УПЛ киевляне выиграли, забив каждому сопернику по два гола и не пропустив ни одного – про точный удар Топалова на 90+4-й не будем вспоминать, ведь, как говорил Олег Блохин, голы в компенсированное время не в счёт. По всем статистическим метриками Динамо также лидирует заслуженно, хотя Шахтер держится совсем рядом. Словом, Динамо сейчас на ходу.

Того же нельзя сказать про Колос. Ковалёвцы шикарно начали чемпионат и имели реальные шансы на плей-офф Лиги Европы, однако вылет из еврокубков подкосил команду. С тех пор подопечные Руслана Костишина провели 11 матчей – победить удалось только в кубковых поединках против представителей ПФЛ, а в УПЛ они прибили только Мариуполь (с левым пенальти на 90+4-й минуте) и СК Днепр-1 (один из аутсайдеров) . Ворскла громила Колос, Десна только чудом его не дожала, Заря разделила очки из-за вымышленного пенальти – и даже Минай на новом стадионе ковалёвцев играл лучше хозяев.

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Правда, неделю назад Колос дал классный матч с Александрией, реально заслужив победу, однако добыть её не удалось. Из-за всех этих неудач один из летних претендентов на бронзу опустился аж на девятую позицию, но к третьей ему не хватает всего трёх зачетных баллов. Этот факт мало что значит перед игрой с Динамо на НСК Олимпийском, ведь турнирные расклады в такие дни середняки не рассматривают – впрочем, не стоит забывать, что в критически важной встрече последнего тура прошлого чемпионата уставший Колос прибил Динамо. На выезде, со счётом 0:2. Недооценивать такой коллектив недопустимо.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда, Тимчик, Костевич, Русин, Буяльский (Динамо)

Дисквалифицированы: Нещерет (Динамо)

Не сыграют по другим причинам: Исаенко, Смирный, Кучерук, Кравченко (Колос, условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Колос

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Гармаш, де Пена – Супряга

Колос: Волынец – Новак, Петров, Гавриш – Зозуля, Задоя, Богданов, Емец – Ориховский, Антюх – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

У Колоса, конечно же, хороший коллектив, который вполне заслуживал бы экранизации в клипах Океан Эльзы – он бы тоже не сдался без боя. Кому, как не Динамо, знать об этом? Впрочем, сейчас бороться с киевлянами труднее.

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При Алексее Михайличенко и Александре Хацкевиче "бело-синие" демонстрировали удобный для середняков футбол с большим количеством единоборств и быстрых контратак широким фронтом, что открывало зоны за спиной футболистов – как следствие, матчи проходили на встречных курсах. При Мирче Луческу киевляне стали дорожить мячом, благодаря высокой точности передач и интенсивности движения долго готовя моменты – да, их стало меньше, но выросла острота. У середняков же исчезли возможности для контрвыпадов. Неудивительно, что Динамо в первом круге этого сезона прибило их всех.

Ко всем этим особенностям стоит добавить, что Колос находится не в топовой форме. Команде явно нужен отдых, полноценные сборы, кадровое усиление и свежие тактические решения. Футбол ковалёвцев читает даже Минай, а все сильные соперники возят подопечных Руслана Костышина. Сегодня же у него ещё и ряд важных исполнителей недоступен. Именно поэтому прогноз на матч очевиден – Динамо должно уверенно переиграть Колос.

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