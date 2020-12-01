Матия Ром стал игроком Колоса. Футболист появился в заявке ковалевцев на сайте УПЛ. Официальный сайт клуба из Ковалевки еще не объявил о подписании.

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Заметим, что Матия родом из Словении и играет за молодежную сборную своей страны. Ранее выступал за Домжале, а в сентябре этого года покинул Интер Запрешич. С тех пор Ром находился без клуба. Transfermarkt оценивает защитника в 650 тисяч евро.

К слову, Колос после 11-ти сыгранных туров Премьер-лиги расположился пятым, имея в своем активе 16 пунктов.

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