Арендованный у Динамо хавбек Колоса Павел Ореховский может вскоре вернуться в расположение киевлян.

Динамо предложило Колосу выкупить Павла Ореховского, который находится в аренде, за 500 тысяч долларов, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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Ковалевцы якобы ждут завершения контракта игрока и планируют подписать его в статусе свободного агента. По информации источника, в таком случае, Ореховский рискует провести следующие полгода в дубле киевского клуба. Интересно, что по официальным данным, Павел принадлежит Колосу до июля 2021 года.

Заметим, в текущем сезоне Ореховский провел 13 матчей в составе клуба из Ковалевки, отличился четырьмя голами и ассистом.

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