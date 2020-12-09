"Футбол 24" собрал первую реакцию блогосферы на матч Лиги чемпионов Динамо Киев – Ференцварош (1:0), победа в котором позволила киевлянам выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо одержало первую победу в групповом турнире Лиги чемпионов за 4 года. Подопечные Мирчи Луческу на НСК Олимпийский минимально обыграли венгерский Ференцварош со счетом 1:0 благодаря голу Дениса Попова во втором тайме. Киевляне завершили групповой турнир с 4-мя очками и заняли 3 место в группе G, квалифицировавшись в Лигу Европы. Ювентус и Барселона будут играть в 1/8 ЛЧ, а команда Сергея Реброва завершила еврокубковый сезон, набрав в групповом турнире 1 пункт.

Динамо – Ференцварош – 1: 0 – видео гола и обзор матча

Футбольная общественность довольно сдержанно отреагировала на победу динамовцев – для подавляющего большинства экспертов такой исход поединка был ожидаемым. В то же время почти все отметили не лучший уровень игры как в исполнении "бело-синих", так и Ференцвароша.

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас отдал должное Мирче Луческу и Сергею Реброву, но признал, что в Динамо собраны игроки высокого класса, чем в венгерской команде.

Игорь Цыганык остался разочарованным игрой "бело-синих" в первом тайме.

Агент Вячеслав Заховайло отметил большое количество брака в исполнении обеих команд. Единственное, что его порадовало, – победный результат и выход киевлян в Лигу Европу.

Президент УАФ Андрей Павелко поздравил киевский клуб с долгожданной победой и еврокубковой весной.

Журналист и комментатор Setanta Sports Игорь Бойко в своем авторском Telegram-канале несколько скептически оценил потенциал нынешнего Динамо, которое, по его мнению, требует серьезного усиления.

Скаут Алекс Великих подчеркнул важную роль украинских игроков и клубных воспитанников в третьем месте киевлян в групповом турнире. Динамо среди всех участников ЛЧ использовало больше всех футболистов из страны, которую представляет клуб, а также стало лидером турнира по количеству задействованных собственных воспитанников. В то же время киевская команда использовала наименьшее количество легионеров.

Консультант футбольных CRM Сергей Герць выделил Александра Зубкова как лучшего игрока в команде Сергея Реброва.

Журналист Руслан Свирин поражен смелостью голкипера Ференцвароша и считает победу киевлян вполне заслуженной.

Обозреватель Tribuna.com Александр Сажко отдал должное Мирчи Луческу, но в то же время и дальше не верит в перспективы сотрудничества румына с киевским клубом. Относительно матча Динамо – Ференцварош, то журналист назвал его ужасным.

Журналист Gazeta.ua и блоггер "Футбол 24" Сергей Тищенко разочарован игрой полузащиты Динамо, а также удивлен высказываниями Сергея Реброва после финального свистка на НСК Олимпийский.

В завершение – традиционно порция Брутального футбола.

Як оцінити Луческу в Динамо? До уваги хейтерів румунського тренера – чотири вичерпні аргументи