"Шахаб и Драгович? Ни с одним из этих двух игроков мы переговоры не начинали. Я четко ответил? Все", – заявил Суркис в эфиреYoutube-канала Бомбардир.

Суркис готов усилить Динамо новыми игроками – президент анонсировал переговоры с Луческу

В последние дни в прессе появились слухи об интересе Динамо к Захедитабару Шахабу и Александару Драговичу. Форвард Олимпика стал настоящей сенсацией сезона, возглавляя бомбардирские гонки УПЛ (8 голов в 11 матчах). Драгович не слишком нужен Байеру, и возвращение в Динамо якобы также было одним из вариантов для австрийца.

Добавим, что зимнее трансферное окно в Украине официально откроется 31 января.

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