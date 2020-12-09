Суркис однозначно отреагировал на слухи о трансферах Шахаба и Драговича в Динамо
Президент Динамо Игорь Суркис не дал поводов для спекуляций вокруг трансферной кампании клуба.
"Шахаб и Драгович? Ни с одним из этих двух игроков мы переговоры не начинали. Я четко ответил? Все", – заявил Суркис в эфиреYoutube-канала Бомбардир.
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В последние дни в прессе появились слухи об интересе Динамо к Захедитабару Шахабу и Александару Драговичу. Форвард Олимпика стал настоящей сенсацией сезона, возглавляя бомбардирские гонки УПЛ (8 голов в 11 матчах). Драгович не слишком нужен Байеру, и возвращение в Динамо якобы также было одним из вариантов для австрийца.
Добавим, что зимнее трансферное окно в Украине официально откроется 31 января.
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