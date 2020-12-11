Шахтер, Динамо и Заря по итогам групповой стадии еврокубков суммарно заработали 83 миллиона евро, информирует Meta-ratings.

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Наибольшое денежное вознаграждение получит Шахтер – 43 миллиона евро. Из них 14,7 млн "горняки" получат за участие в групповой стадии, 20,29 млн – за счет позиции в рейтинге УЕФА за 10 лет, 7,88 млн – за результаты матчей и выход в 1/16 ЛЕ. Еще 200 тысяч евро команда Каштру получит за маркетинговый пул.

Заработки киевлян немного меньше – 35 миллионов евро. В частности, 14,8 млн Динамо получит за участие в групповом этапе, 16 млн – за исторический рейтинг, 4 млн – за выступление в квартете и выход в 1/16 ЛЕ. Еще дополнительные 200 тысяч "бело-синие" получат за маркетинговый пул.

Заря в Лиге Европы заработала скромные 4,69 млн евро. Большую часть (2,8 млн) луганчане получат за участие в группе, победы над АЕКом и Лестером принесут в казну клуба 1,25 млн.

А вот Колос и Десна, которые вылетели в квалификации ЛЕ, получат 540 и 280 тысяч евро соответственно.

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