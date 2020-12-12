У Динамо перед святкуванням Нового року було два важливих завдання. Перше кияни виконали у вівторок, прорвавшись у Лігу Європи, а нині необхідно виконати друге – футбольний 2020-й потрібно завершити на вершині турнірної таблиці УПЛ. Від другого місця, яке посідає Шахтар, "біло-синіх" зараз відділяють три очки. Навряд чи цей гандикап збільшиться до весни, адже попереду у "гірників" простенькі матчі, тож для динамівців дуже важливо не втратити те, що є.

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Шанси на успішний результат у підопічних Мірчі Луческу дуже хороші. У поточному чемпіонаті вони програли лишень Шахтарю (на тлі втрат через коронавірус та вилучення Сидорчука) й досить випадково втратили очки із Зорею та Десною, а всі інші матчі Динамо виграло майже безапеляційно. В останніх трьох турах УПЛ кияни перемогли, забивши кожному супернику по два голи й не пропустивши жодного – про точний удар Топалова на 90+4-й згадувати не варто, адже, як говорив Олег Блохін, голи в компенсований час не рахуються. За всіма статистичними метриками Динамо також лідирує, хоча Шахтар тримається зовсім поруч. Словом, Динамо нині на ходу.

Того самого не можна сказати про Колос. Ковалівці шикарно почали чемпіонат і мали реальні шанси на плей-офф Ліги Європи, однак виліт з єврокубків підкосив команду. З того часу підопічні Руслана Костишина провели 11 матчів – перемогти вдалося лишень у кубкових поєдинках проти представників ПФЛ, а в УПЛ вони прибили тільки Маріуполь (з відверто лівим пенальті на 90+4-й хвилині) та СК Дніпро-1 (один з аутсайдерів). Ворскла громила Колос, Десна тільки дивом його не дотиснула, а Зоря розділила очки через вигаданий пенальті – і навіть Минай на новому стадіоні ковалівців грав краще за господарів.

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Щоправда, тиждень тому Колос дав класний матч з Олександрією, реально заслуживши на перемогу, однак здобути її не вдалося. Через всі ці невдачі один із літніх претендентів на бронзу опустився аж на дев'яту позицію, але до третьої йому не вистачає всього трьох залікових балів. Цей факт мало що значить перед грою з Динамо на НСК Олімпійський, адже турнірні розклади в такі дні середняки не розглядають – втім, варто не забувати, що у критично важливій зустрічі останнього туру минулого чемпіонату втомлений Колос прибив Динамо. На виїзді, з рахунком 0:2. Недооцінювати такий колектив недопустимо.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Тимчик, Костевич, Русин, Буяльський (Динамо)

Дискваліфіковані: Нещерет (Динамо)

Не зіграють з інших причин: Ісаєнко, Смирний, Кучерук, Кравченко (Колос; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Колос

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Гармаш, де Пена – Супряга

Колос: Волинець – Новак, Петров, Гавриш – Зозуля, Задоя, Богданов, Ємець – Оріховський, Антюх – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

У Колоса, звісно ж, хороший колектив, який цілком заслуговував би екранізації в кліпах Океан Ельзи – він би також не здався без бою. Кому, як не Динамо, знати про це? Втім, зараз боротися з киянами важче.

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При Олексії Михайличенку та Олександрі Хацкевичі "біло-сині" демонстрували зручний для середняків футбол з великою кількістю єдиноборств і швидких контратак широким фронтом, що відкривало зони за спиною футболістів – як наслідок, матчі проходили на зустрічних курсах. При Мірчі Луческу кияни стали дорожити м'ячем, завдяки високій точності передач та інтенсивності руху довго готуючи моменти – так, їх поменшало, але зросла гострота. У середняків же зникли можливості для контрвипадів. Не дивно, що Динамо в першому колі цього сезону прибило їх усіх.

До всіх цих особливостей варто додати, що Колос перебуває не у топовій формі. Команді явно потрібен відпочинок, повноцінні збори, кадрове підсилення та свіжі тактичні рішення. Футбол ковалівців читає навіть Минай, а всі сильні суперники возять підопічних Руслана Костишина. Сьогодні ж у нього ще й низка важливих виконавців буде недоступною. Саме тому прогноз на матч очевидний – Динамо повинно впевнено переграти Колос.

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