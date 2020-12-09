"Пока приход Луческу можно считать вполне успешным. Динамо лидирует в чемпионате. Вряд ли киевляне кому-то проиграют в УПЛ, кроме Шахтера. Мирча Луческу очень внимательно разбирает соперников. После жеребьевки Лиги чемпионов все знали, что Динамо и Ференцварош будут бороться за третье место. Здесь Мистер тоже справился со своей задачей – команда вышла в Лигу Европы.

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Думаю, если все восстановятся и коронавирус даст провести хорошие сборы, чтобы никто не выпал из-за заболеваний, – Динамо будет выглядеть намного интереснее. Очень нужен хороший опорный полузащитник. Сергей Сидорчук уже не успевает, часто получает красные карточки, делает эти подкаты сзади. В такой команде, как Динамо, так играть нельзя. Киевлянам нужен игрок, который умеет отдавать, отбирать, организовать игру в середине. Когда Сидорчук был моложе – выполнял эту работу, но время есть время.

Еще нужен забивной центральный нападающий, но где мы его сейчас найдем. У Вербича совсем другой маневр. Это не его позиция", : подытожил Сабо в комментарии 1927.kiev.

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