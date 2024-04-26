Хави резким поворотом карьеры не только упростил жизнь Барселоне, но и усложнил работу МЮ.

Хави вчера сообщил об изменении решения – он остаётся во главе Барселоны. Манчестер Юнайтед внимательно следил за странными событиями в Каталонии, ведь хотел пригласить тренера к себе, сообщает Relevo.

"Я не взял бы ни одного евро": Хави объяснил скандальное решение остаться в Барселоне – о деньгах, вылет из ЛЧ и врагов

Хави возглавлял список кандидатов на замену Тен Хагу. "Красные дьяволы" проявляли осторожный интерес и рассматривали каталонца идеальным вариантом на тренерский мостик – специалист с именем и современными взглядами на футбол.

Эрик Тен Хаг находится под угрозой увольнения из Манчестер Юнайтед. Команда не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов и идет лишь на шестом месте в АПЛ. Новое руководство Джима Рэтклиффа оценивает ситуацию.