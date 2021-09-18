Динамо принимает Александрию в рамках 8-го тура УПЛ 2021/22. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Подопечные Мирчи Луческу после старта в Лиге чемпионов попытаются продлить удачную серию в УПЛ перед битвой с Шахтером за Суперкубок Украины-2021, которая состоится уже 22 сентября. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Александрия стартовал в 19:30 на НСК Олимпийский. Киевляне возглавляют турнирную таблицу, выиграв 6 из 7-ми стартовых матчей чемпионата. Только Ингулец – другая команда из Кировоградской области – смогла отобрать очки у действующего чемпиона Украины, удержав ничью в Киеве.

Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ

Александрия приятно удивляет на старте сезона. Команда Юрия Гуры после 7-ми туров занимала 4-ю позицию, набрав 14 пунктов. Александрийцы уже стали авторами громкой сенсации на старте сезона, обыграв Шахтер на НСК Олимпийский. Сегодня "желто-черных" ожидает испытание другим грандом.

Онлайн-трансляцию матча можно посмотреть на телеканале 2+2, а также в этой новости на "Футбол 24".

Динамо – Александрия: онлайн-видеотрансляция матча 18 09 2021

Стартовые составы на матч Динамо – Александрия:

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Шкурин.

Запасные Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Сирота.

Александрия: Билык – Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков – Дрышлюк, Калюжный – Одарюк, Ковалец, Третьяков – Гринь.

Запасные: Ермаков, Бабогло, Стецьков, Спинелли, Бухал, Кирюханцев, Демченко, Копына, Рыбалка.