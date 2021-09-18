Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олександрія стартував о 19:30 на НСК Олімпійський. Кияни очолюють турнірну таблицю, вигравши 6 із 7-ми стартових матчів чемпіонату. Лише Інгулець – інша команда з Кіровоградської області – змогла відібрати очки у чинного чемпіона України, втримавши нічию в Києві. Нинішній суперник Динамо приємно дивує на старті сезону. Команда Юрія Гури після 7-ми турів посідала 4-ту позицію, набравши 14 пунктів. Олександрія вже стала автором гучної сенсації на старті сезону, обігравши Шахтар на НСК Олімпійський.

У вівторок Динамо стартувало в Лізі чемпіонів, поділивши очки з Бенфікою в Києві (0:0). Вже 22 вересня "біло-синіх" чекає дуель із Шахтарем за Суперкубок України-2021, яка повинна була відбутися ще в липні, але гру перенесли через участь низки футболістів у чемпіонаті Європи.

Мірча Луческу зробив кілька змін після матчу проти Бенфіки. Георгій Бущан змінив Дениса Бойка у воротах, а замість Олександра Сироти вийшов Артем Шабанов. Микола Шапаренко не потрапив навіть до заявки на гру. Півзахисник отримав пошкодження і ризикує пропустити як поєдинок із Шахтарем, так і зустріч проти Баварії в Лізі чемпіонів. Замість 10-го номера вийшов Андрієвський.

Динамо – Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ – репетиція перед дуеллю з Шахтарем за Суперкубок

Вже на 3-й хвилині Динамо могло забивати. Де Пена віддав у штрафний на Циганкова, той пробив у дотик, але Білик вчасно вийшов з воріт і перевів на кутовий. Постріл Андрієвського був вкрай невдалим – значно вище воріт, десь у бік другого ярусу НСК Олімпійський. Олександрія активно йшла у пресинг, намагаючись уникнути притискання до власних воріт, а от вихід в атаку підопічним Гури не вдавався. Кияни легко нейтралізовували всі спроби суперника.

Буяльський пробив з льоту в дотик – чергового шедевру від лідера киян зараз не вийшло, Білик легко забрав м'яч. Знову загострення від Віталія, який ефектно розвернувся і закинув на Циганкова в район дальньої стійки. Віктор у боротьбі з суперником пробив коліном і не влучив. Повне домінування команди Луческу в стартові 15 хвилин.

Неприємне зіткнення Циганкова і Білика у штрафному Олександрії. Обоє залишилися лежати на газоні, але продовжили поєдинок. За кілька хвилин кіпер "жовто-чорних" (хоча сьогодні гості грали в зеленому) знову вступив у гру, відбивши м'яч після удару Шкуріна. Натякали на пенальті кияни, акцентуючи на гру рукою Дришлюка, але м'яч влучив у плече чемпіону світу U-20.

Гринь вийшов на ворота Бущана і програв дуель кіперу Динамо, але лайнсмен зафіксував офсайд. В наступній атаці Третьяков пробив вище воріт, викликавши гнів Бущана на адресу партнерів. Гості посміливішали і пішли у пресинг на чужій половині поля – Миколенко не знайшов нічого кращого, ніж просто вибити в аут. До 30-ї хвилини натиск Динамо поступово зійшов нанівець.

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Знову Андрієвський пробив здалеку. Цього разу значно краще, ніж під час першої спроби, але трохи вище. Відзначимо Шкуріна, який класно скинув на партнера під удар. Потужно приклався Миколенко, але і його удар заблокували. Притисли динамівці ближче до свистка на перерву, але на 41-й хвилині ледь не пропустили. Подача зі штрафного призвела до хаосу у воротарському майданчику. Удару по воротах так і не було, але Шабанов ледь не зрізав у власні.

Буяльський отримав жовту за відмашку від суперника. Тут не витримав вже і Луческу, який влаштував емоційну тираду на адресу арбітра, але забити до перерви киянам цей психологічний хід не допоміг, хоча той же Циганков мав вбивчий шанс. 0:0 після перших 45-ти хвилин. Луческу пішов у роздягальню, не приховуючи невдоволення.

На другий тайм замість Іллі Шкуріна з'явився Денис Гармаш, офсайд якого і став причиною скасування забитого м'яча Миколи Шапаренка у матчі ЛЧ з Бенфікою. Досвідчений хавбек знову вийшов на позицію центрфорварда. Але перша нагода по перерві була за підопічними Гури – Ковалець вивів Гриня на ударну позицію, проте Сергій трохи не встиг на цей пас.

Знайшов свій момент і Гармаш, який пробив з меж штрафного після пасу від Циганкова. Занадто слабко і без проблем для Білика. Було від чого схопитися за голову. Як і в наступній атаці, яку завершував Циганков. Віце-капітан Динамо вийшов віч-на-віч із Біликом під гострим кутом, але знову програв дуель кіперу. Добивання – знову сейв! Дуже впевнена гра від воротаря Олександрії.

На 68-й хвилині Луческу випустив Караваєва замість Кендзьори і Вітінью замість Де Пени. Дебют бразильця за Динамо. Юрій Гура ввів у гру Сергія Рибалку, який свого часу був одним із лідерів київської команди.

Був момент і біля воріт Бущана. Георгій врятував Динамо після удару Спінеллі. Тут же гості заробили право на штрафний із перспективної позиції за фол Миколенка проти Ковальця. Ледь не привіз пенальті Віталій – майже на лінії. До м'яча підійшов Рибалка, але його навіс не знайшов адресата.

Черговий удар Гармаша у ближній кут потягнув бездоганний сьогодні Білик. Час спливав, а гості трималися, не забуваючи при нагоді вибігати в контратаки. Хоч і без моментів, але таким чином команда Гури вбивала дорогоцінні секунди. Вітінью вперше отримав м'яч у штрафному Олександрії, проте той знову опинився в руках Білика. Удар Миколенка нокаутував Мірошніченка, який ціною власного здоров'я врятував команду. Міг забивати і Вітінью, але не влучив головою з лінії воротарського.

Здавалося, гості втримають нічию, але на останніх секундах компенсованого часу Динамо подало кутовий, а Сергій Рибалка відверто тримав Гармаша. Дмитро Кривушкін пішов дивитися повтор і призначив пенальті! До м'яча підійшов Віктор Циганков і цього разу таки пробив Білика! Арбітр додав 5 хвилин, але команди переграли аж 13. Гості ще й залишилися в меншості після вилучення Кирюханцева, який не витримав і штовхнув Шабанова. Кривушкін від гріха подалі нарешті дав фінальний свисток.

У вівторок VAR відібрав у Динамо перемогу над Бенфікою у Лізі чемпіонів, сьогодні ж технології дарують команді Луческу тріумф в УПЛ. 1:0 – вистраждана перемога киян, які зберегли триочковий відрив від Шахтаря. У середу, 22 вересня, гранди розіграють Суперкубок України-2021.

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