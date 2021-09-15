A Bola: Дебют с горько-сладким привкусом

Электронная версия самой популярной спортивной газеты Португалии традиционно ограничилась сухим отчетом. "Орлы" доминировали на протяжении всего матча, Роман Яремчук мог открывать счет перед перерывом, но не забил с близкого расстояния. Но самые яркие эмоции подарило компенсированное время. Шапаренко сначала попал в перекладину, а потом все же замкнул передачу слева, но вмешался VAR. Автор результативной передачи залез в офсайд. К счастью, для Бенфики все завершилось легким испугом. Команда Жезуша больше теряет, чем приобретает. Горько-сладкий дебют в ЛЧ".

Динамо расписало ничью с Бенфикой: слабый футбол киевлян, очередной топ-матч Шапаренко и провал Яремчука

Гораздо интереснее было в комментариях читателей A Bola по мотивам киевского противостояния. Немало фанов считают ничью на Олимпийском личным провалом Жезуша. Первые призывы к уволнению тренера, конечно же, не заставили себя долго ждать. Хотя сам 67-летний специалист не делает трагедии: "Мы заработали очко, это же Лига чемпионов".

olijordislb: Игра в Киеве имела стратегическое значение для Бенфики. Это была проверка амбиций "орлов" на групповом этапе. Руй Кошта должен оценить работу Жезуша и выяснить, является ли он лучшим решением для клуба как в финансовом, так и в спортивном плане. Команда может и должна играть в лучший футбол.

aguilaroja: Бенфика явно превосходит Динамо, которое играло, как маленькая команда. Я не думаю, что в Лиссабоне история повторится. Самое важное: 10 матчей, 8 побед и 2 ничьи... Остальное – фигня!

grangeon: Они всегда будут побеждать только на собственной улице. В Европе их непременно шокируют. И это после того, как клуб потратил 200 миллимонов за 2 последних года. Чтобы ничего не выиграть. Однако, игроки Бенфики – очень хорошие, конечно же ...

Guess: Влаходимос снова спасает Бенфику. Конечно, без благосклонного к "орлам" рефери тоже не обошлось. Он отменил чистейший, повторюсь, чистейший гол Динамо.

Record: Безумный финал в Киеве

Еще одно авторитетное издание пишет о фарте гостей на последних минутах. Мол, после такой концовки нужно радоваться даже ничьей. "Какой же испуг! Бенфика доминировала 90 минут и была более опасной командой, чем Динамо, однако завершали гости с сердцем в пятках. Не воспользовавшись явным преимуществом," орлы "пропустили гол уже в компенсированное время. Команду Жезуша спас VAR, который зафиксировал офсайд у Гармаша. Своевременное вмешательство технологий позволило Бенфике избежать поражения. На последних минутах было жарко. Безумный финал в Киеве", – отмечает Record.

Mais Futebol: VAR спасает лучшую Бенфику

"Бенфика" возвращается домой с одним очком после ничьей в Киеве. Подопечные Жезуша были лучше чемпионов Украины, но не сумели воспользоваться теми скудными шансами у ворот Бойко. Более того, "орлы" находились в шаге от полного фиаско. Перед вердиктом VAR пришлось изрядно понервничать. Динамо воспользовалось общей апатией гостей на завершающем отрезке – замены Жезуша не работали. В течение нескольких минут украинцы создали три великолепных момента, Шапаренко уже праздновал, но в итоге гол был отменен. Бенфика выдохнула с облегчением.

Встреча самых опытных наставников Лиги чемпионов превратилась в отчаянную тактическую битву. Неудивительно, что владение мячом у Бенфики составляло 67%. Динамо действовало от соперника, перекрыв позади почти все зоны. Большинство атак "орлов" захлебывались перед штрафной хозяев поля. Столь закрытый футбол требовал творческого мышления, и Рафа Силва несколько раз подтвердил свою отличную форму. Однако этого оказалось недостаточно. За весь первый тайм Бенфика лишь раз попала в рамку. Яремчуку совсем немного не повезло.

Киевское Динамо, казалось, не собирается рисковать ни на дюйм. Игра, что не соответствует выступлениям в украинской лиге: 7 матчей, 6 побед, одна ничья, 22 забитых мяча и лишь два пропущенных, оба дома. Однако, когда Бенфика уже смирилась с ничьей, украинцы поверили в победу. Если бы не Влаходимос и VAR, лиссабонцы остались бы с пустыми руками ".

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