Розпочалось обурення Луческу на 42 хвилині – Буяльський обіграв суперника та випадково відмахнувся від нього, за що отримав справедливу жовту картку.

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Вже за хвилину арбітр знову свиснув на користь Олександрії – Кендзьора та Забарний завалили Гриня на фланзі. Арбітр підійшов до місця, де трапився фол, але на нього з криками підскочив Мірча Луческу, вочевидь, висловлюючи претензії щодо епізоду з Буяльським.

Реакція судді Кривушкіна була досить дивною – він просто вислухав обурення румуна, після чого продовжив гру.

Динамо вирвало перемогу над Олександрією – Гармаш і VAR подарували пенальті на 90+6 хвилині