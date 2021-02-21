Центральным событием в 15-м туре УПЛ, безусловно, выступает матч в Киеве между Десной и Динамо. Можно было бы посочувствовать черниговцам, которым не удалось принять гранда в родных стенах, однако вряд ли бы кто-то пришел на стадион имени Ю. Гагарина в такой мороз – команде же Александра Рябоконя все равно, где бить "бело-синих". В последних пяти встречах между коллективами динамовцы потерпели два поражения при двух ничьих, а единственная победа была зафиксирована именно в Чернигове.

Конечно, такая печальная традиция должна мотивировать киевлян на победу любой ценой, но уже в четверг им играть против Брюгге в Бельгии. Именно там, а не в Чернигове, Динамо необходимо отдать все силы – и это снова на руку Десне. Впрочем, мы еще не знаем истинной силы коллектива Александра Рябоконя.

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Северяне идут на четвертой позиции в турнирной таблице, но по ожидаемым голам они держатся на одном уровне с Шахтером (26,7 vs 27 xG), а по ожидаемым очками команда даже опережает дончан (хотя и всего на 0,1 xPTS). Осенью Десна не только удержала 0:0 с Динамо, но и расписала 2:2 с "горняками" – впрочем, после зимней паузы черниговцы проиграли Заре (и это во втором матче подряд!). Делать далекоидущие выводы по той встрече не следует, ведь условия на поле были нефутбольные (снег, мороз и скользкий газон), но черниговцы все равно существенно превзошли луганчан за xG (1,7 против 2,16).

Сильные стороны Десны вряд ли ощутимо изменились за период зимней паузы. Северяне практически во всех матчах УПЛ отдают контроль над мячом, выманивая на свою половину поля и очень быстро контратакуя через забросы. Вместе с тем, под высоким темпом соперника или при отсутствии инициативы с его стороны черниговцы имеют проблемы, что показал матч с Зарей.

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Под давлением футболисты Десны начинают грубо ошибаться, а при владении мячом около 60% им уже некуда разбежаться – команда Александра Рябоконя слишком заточена на контрвыпады. При этом шансы, которые выпадают в завершающей фазе, Десна не реализовывает – ее нападающие не забили почти 10 ожидаемых голов в этом сезоне. Все эти проблемы могут погубить северян в Киеве.

Динамо в результате осечки Шахтера с Колосом оторвалось от "горняков" на три очка, поэтому у подопечных Мирчи Луческу появилось право на ошибку. Оно выпало очень вовремя, ведь впереди ответный матч против Брюгге – и там нужно забивать. Соответственно, сегодня киевляне заинтересованы не столько в результате, сколько в улучшении игрового тонуса, отработке заготовок под ЛЕ и сохранении здоровья лидеров. Конечно, Динамо будет играть на победу, но в лишние стыки футболисты вряд ли будут идти, а при счете 0:0 на последних минутах тренерский штаб вполне может согласиться на ничью.

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За спиной "бело-синих" уже два матча в новом году. С Олимпиком разбирать особо нечего – подопечные Мирчи Луческу вынуждены были подстраиваться под тяжелые климатические условия, что вылилось в примитивизацию игры с длинными забросами и кучей единоборств. В общем, идея сработала, ведь Динамо правильно поддерживало Беседина во время его классных цепляний за тяжелые мячи и после потерь в атаке – не понравилась только единичная ошибка обороны при пропущенном голе, которая характерна для всего сезона.

С Брюгге, однако, картина повторилась – Динамо засело на своей половине и пуляло вперед длинные мячи, за которые с аналогичной эффективностью цеплялся Беседин. Разница заключалась в отсутствии поддержки Артема после его многочисленных потерь. Киевляне в принципе не собирались бороться за мяч на чужой половине.Большое количество лонгболов было связано со слабым выходом из-под прессинга и с проблемами центральных защитников при продвижении мяча – тот же Забарный часто не замечал выгодных вариантов, просто закидывал "круглого" вперед, где было 2-3 футболиста и где никто не вступал в отбор.

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Брюгге приехал в очень слабом составе, но в полтора раза превзошел "бело-синих" по количеству позиционных атак, врываний в штрафную и касаний в нем. При этом бельгийцы держали более высокий темп передач, хотя особой остроты это не принесло. Северяне вряд ли будут играть так в позиционной фазе, но по стандартам они точно завалят киевлян подачами – а Динамо пропустило единственный гол от Брюгге именно со стандарта. Проблемы подопечных Мирчи Луческу в этом аспекте тянутся с осени, когда кроссы соперников постоянно приводили к пропущенным голам, однако на сборах этот недостаток решить не удалось. Это – шанс для Десны.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда, Вербич, Белуце – Имереков (под вопросом)

Дисквалифицированы: Конопля, Огиря (Десна)

Не сыграют по другим причинам: Билошевский (Десна, условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Десна – Динамо

Десна: Паст – Полегенько, Гитченко, Тамм – Тотовицкий, Огиря, Домбровский, Арвеладзе – Гуцуляк – Калитвинцев, Дегтярев – Будковский

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Жерсон – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Динамо далеко от оптимальной формы. Особенно сильно это заметно при организации позиционных атак и при прессинге. Впрочем, делать далекоидущие выводы по первым двум матчах – дело неблагодарное. Мы слишком мало знаем об истинной силе команд, а отдельные тактические проблемы киевлян за последнюю неделю могли быть разобраны и нивелированы Мирчей Луческу.

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Киевляне в принципе могут добавлять от матча к матчу – не стоит забывать, что сейчас идет только второй тур УПЛ после зимы. Тем более не стоит забывать, что в феврале качество футбола сильно зависит от климатических условий.

Очевидно, что Десна будет иметь возможность создать очередную сенсацию – киевляне мысленно уже в Бельгии, а газон будет способствовать большому количеству единоборств и стандартов. Впрочем, в осечку "бело-синих" не верится. Проблемы киевлян, несмотря на всю серьезность, оставляют Мирче Луческу пространство для тактического маневра, а вот Александр Рябоконь вынужден работать в одной и той же манере – при этом на морозе неделю назад динамовцы проявили себя лучше северян. Да и определенный запас прочности у Динамо в УПЛ ощущается.

В конце концов, нельзя вечно отбирать очки у Динамо. Рано или поздно киевляне должны прервать печальную серию. Именно поэтому стоит рискнуть, поставив на победу "бело-синих".

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