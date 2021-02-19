Десна оригинально объявила о трансфере лучшего бомбардира Второй лиги
Форвард Евгений Чепурненко присоединился к Десне в зимнее трансферное окно.
Черниговцы объявили о подписании лучшего бомбардира Второй лиги Евгения Чепурненко в своем Facebook, сделав это достаточно в оригинальном стиле.
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Игрок изображен в доспехах рыцаря с мечом и щитом в руках. Добавим, что нападающий уже выступал за Десну с 2012-го по 2014-й и с 2015-го по 2017 годы. Условия сделки не разглашаются.
К слову, Чепурненко провел первую половину сезона в составе второлигового Диназа, забив 9 голов в 11 матчах первенства.
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