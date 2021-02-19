"Беседин был рядом с центральным защитником, который забил гол. Танцевал с ним как в вальсе. Такое случается.

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Там есть косвенная ошибка Артема, но больше ошибся, наверное, Бущан. Он остался в полупозиции. Не добрался до мяча и потерял ворота", – сказал Михайленко в программе ТаТоТаке.

Напомним, в первом поединке в Киеве Динамо расписало боевую ничью с бельгийцами: на гол Буяльского во втором тайме точным выстрелом через 5 минут ответил Брандон Мехеле. Ответный матч состоится через неделю, 25 февраля, в 22:00.

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