"Танцевал с ним как в вальсе": Михайленко назвал главных виновников пропущенного гола Динамо в матче с Брюгге
Бывший тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал гол, пропущенный Динамо в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против бельгийцев.
"Беседин был рядом с центральным защитником, который забил гол. Танцевал с ним как в вальсе. Такое случается.
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Там есть косвенная ошибка Артема, но больше ошибся, наверное, Бущан. Он остался в полупозиции. Не добрался до мяча и потерял ворота", – сказал Михайленко в программе ТаТоТаке.
Напомним, в первом поединке в Киеве Динамо расписало боевую ничью с бельгийцами: на гол Буяльского во втором тайме точным выстрелом через 5 минут ответил Брандон Мехеле. Ответный матч состоится через неделю, 25 февраля, в 22:00.
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