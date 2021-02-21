Центральною подією у 15-му турі УПЛ, безумовно, виступає матч у Києві між Десною та Динамо. Можна було б поспівчувати чернігівцям, яким не вдалося прийняти гранда у рідних стінах, однак навряд чи б хтось прийшов на стадіон імені Ю. Гагаріна у такий мороз – команді ж Олександра Рябоконя все одно, де бити "біло-синіх". В останніх п'яти зустрічах між колективами динамівці зазнали двох поразок при двох нічиїх, а єдина перемога була зафіксована саме у Чернігові.

Звісно, така сумна традиція повинна мотивувати киян на звитягу за будь-яку ціну, але вже у четвер їм грати проти Брюгге у Бельгії. Саме там, а не у Чернігові, Динамо необхідно віддати всі сили – і це знову на руку Десні. Втім, ми ще не знаємо істинної сили колективу Олександра Рябоконя.

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Сіверяни йдуть на четвертій позиції в турнірній таблиці, але за очікуваними голами вони тримаються на одному рівні з Шахтарем (26,7 vs 27 xG), а за очікуваними очками команда навіть випереджає донеччан (хоча й всього на 0,1 xPTS). Восени Десна не тільки втримала 0:0 з Динамо, а й розписала 2:2 з "гірниками" – втім, після зимової паузи чернігівці програли Зорі (і це у другому матчі поспіль!). Робити далекоглядні висновки по тій зустрічі не слід, адже умови на полі були нефутбольними (сніг, мороз і слизький газон), але чернігівці все одно суттєво перевершили луганців за xG (1,7 проти 2,16).

Сильні якості Десни навряд чи відчутно змінилися за період зимової паузи. Сіверяни практично у всіх матчах УПЛ віддають контроль над м'ячем, виманюючи на власну половину поля й дуже швидко контратакуючи через закидання. Разом з тим, під високим темпом суперника або за відсутності ініціативи з його боку чернігівці мають проблеми, що показав матч із Зорею.

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Під тиском футболісти Десни починають грубо помилятись, а при володінні м'ячем близько 60% їм вже нікуди розбігтися – команда Олександра Рябоконя занадто заточена на контрвипади. При цьому шанси, які випадають у завершальній фазі, Десна не реалізовує – її нападники не забили майже 10 очікуваних голів у цьому сезоні. Всі ці проблеми можуть погубити сіверян у Києві.

Динамо внаслідок осічки Шахтаря з Колосом відірвалося від "гірників" аж на три очки, тож у підопічних Мірчі Луческу з'явилося право на помилку. Воно випало дуже вчасно, адже попереду матч-відповідь проти Брюгге – і там потрібно забивати. Відповідно, сьогодні кияни зацікавлені не стільки в підсумковому результаті, скільки в покращенні ігрового тонусу, відпрацюванні заготовок під ЛЄ та збереженні здоров'я лідерів. Звісно, Динамо все одно гратиме на перемогу, але в зайві стики футболісти навряд чи йтимуть, а за рахунку 0:0 на останніх хвилинах тренерський штаб цілком може погодитись на нічию.

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За спиною "біло-синіх" вже два матчі у новому році. З Олімпіком розбирати особливо нічого – підопічні Мірчі Луческу змушені були підлаштовуватись під важкі кліматичні умови, що вилилось у примітивізацію гри з довгими закиданнями та купою єдиноборств. Загалом, ідея спрацювала, адже Динамо правильно підтримувало Бєсєдіна під час його класних чіплянь за важкі м'ячі та після втрат у атаці – не сподобалась лише одинична помилка оборони при пропущеному голі, яка є характерною для всього сезону.

З Брюгге, однак, картина повторилася – Динамо засіло на власній половині й пуляло вперед довгі м'ячі, за які з аналогічною ефективністю чіплявся Бєсєдін. Різниця полягала у відсутності підтримки Артема після його численних втрат. Кияни в принципі не збиралися боротись за м'яч на чужій половині. Велика кількість лонгболів була пов'язана зі слабеньким виходом з-під пресингу та з проблемами центральних захисників при просуванні м'яча – той же Забарний часто не помічав вигідних варіантів, просто закидаючи "круглого" уперед, де було 2-3 футболісти і де ніхто не вступав у відбирання.

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Брюгге приїхав у дуже слабкому складі, але у півтора рази перевершив "біло-синіх" за кількістю позиційних атак, вривань у штрафний та дотиків у ньому. При цьому бельгійці тримали вищий темп передач, хоча особливої гостроти це не принесло. Сіверяни навряд чи гратимуть так у позиційній фазі, але зі стандартів вони точно завалять киян подачами – а Динамо пропустило єдиний гол від Брюгге саме зі стандарту. Проблеми підопічних Мірчі Луческу в цьому аспекті тягнуться з осені, коли кроси суперників постійно призводили до пропущених голів, однак на зборах цей недолік вирішити не вдалося. Це – шанс для Десни.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Вербіч, Белуце – Імереков (під питанням)

Дискваліфіковані: Конопля, Огіря (Десна)

Не зіграють з інших причин: Білошевський (Десна; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Десна – Динамо

Десна: Паст – Полегенько, Гітченко, Тамм – Тотовицький, Огіря, Домбровський, Арвеладзе – Гуцуляк – Калітвінцев, Дегтярьов – Будківський

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Жерсон – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Динамо далеке від оптимальної форми. Особливо сильно це помітно при організації позиційних атак та при пресингу. Втім, робити далекоглядні висновки по перших двох матчах – справа невдячна. Ми занадто мало знаємо про істинну силу команд, а окремі тактичні проблеми киян за останній тиждень могли бути розібрані й нівельовані Мірчею Луческу.

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Кияни в принципі можуть додавати від матчу до матчу – не варто забувати, що нині триває тільки другий тур УПЛ після зими. Тим паче не варто забувати, що у лютому якість футболу сильно залежатиме від кліматичних умов.

Очевидно, що Десна матиме можливості створити чергову сенсацію – кияни подумки вже у Бельгії, а газон сприятиме великій кількості єдиноборств та стандартів. Втім, у осічку "біло-синіх" не віриться. Проблеми киян, попри всю серйозність, залишають Мірчі Луческу простір для тактичного маневру, а от Олександр Рябоконь змушений працювати в одній і тій же манері – при цьому на морозі тиждень тому динамівці проявили себе краще за сіверян. Та і певний запас міцності у Динамо в УПЛ відчувається.

Зрештою, не можна вічно відбирати очки у Динамо. Рано чи пізно кияни повинні перервати сумну серію. Саме тому варто ризикнути, поставивши на перемогу "біло-синіх".

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