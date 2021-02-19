"Футбол 24" – с утренним обзором экспертных комментариев на тему горячих баталий Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

Украинские клубы не проиграли в своих первых матчах евровесны. Это – положительный момент. Динамо пропустило на своем поле, а Шахтер, несмотря на комфортную победу в Израиле, обнажил несколько тревожных симптомов – это негатив. Давайте разбираться.

Динамо: "Кто вообще был капитаном?"

Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло без особых эмоций: результат – справедливый.

Наш итальянский скаут Алекс Великих вообще считает, что моментами Динамо играло красиво, и называет двух лучших.

Менеджер Александр Ольшанецкий озвучил то, что у многих на языке: "Игра команды последние годы не особо зависит от имени тренера".

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко подчеркивает грубые индивидуальные ошибки динамовцев. Надежда на успех в ответном матче у него все еще теплится.

А вот Леон Вургафт, обозреватель с Хайфы, засыпал Динамо многими болезненными, неприятными вопросами. Есть ли на них ответы?

Если и можно чем-то гордиться кроме супергола Буяльского, то разве что прерванной в Киеве суперсерией бельгийского чемпиона.

Шахтер: "С Мораесом все совсем плохо"

"Горняки" открыли счет еще в первом тайме, а эффектная комбинация произвела впечатление на экс-хавбека сборной Украины и телевизионного эксперта Евгения Левченко.

Сразу же отреагировал и Брутальный футбол.

Итоговые 2:0 не удивили никого, в том числе – Алекса Великих. Скаут осторожно заглядывает в следующий раунд еврокубка.

Обозреватель Трибуны Александр Сажко подошел к анализу более критично. Есть тревожные нюансы...

И только увидев сообщение комментатора ТК Футбол Кирилла Круторогова, становится понятно, что имел в виду Андрей Шевченко, выражаясь языком жестов в вип-ложе Олимпийского. Наставник главной команды страны предвидел триумф Шахтера :))

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