"Для Динамо была тяжелая игра. Она проходила в центре поля с минимумом моментов. Может, Динамо поближе было до победы благодаря двум ударам головой Буяльского. Но Брюгге сейчас играет в чемпионате и находится в накате.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

Динамо же не хватает скорости в работе с мячом. Обыграть Брюгге в техническом мастерстве было трудно, а в физическом состоянии игроки Брюгге превосходили Динамо.

Шансы у киевлян есть и они хорошие. Есть еще неделю до матча, игра в чемпионате Украины. В Бельгии погода должна быть немного лучше. Там уже игроки будут в лучшей физической форме. Видно сегодня было, что ноги еще не бежали после собрания. Я верю, что Динамо там забьет", – поделился Белик в программе Шлях до Гданська.

Напомним, Динамо дома расписало ничью с Брюгге (1:1). Ответный матч состоится 25 февраля, начало в 22:00.

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