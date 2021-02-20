Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ между черниговской и киевской командами.

"Если бы Десна играла дома, в Чернигове, была бы одна история, а учитывая, что поединок состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского, то это совсем другое дело.

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Динамо мне понравилось против Брюгге в первой игре 1/16 финала Лиги Европы. В то же время Десна сыграла неплохой первый тайм против Зари в Запорожье. Думаю, что киевлянам будет непросто, несмотря на то, что фактически гостевая встреча станет домашней. Рискну предположить, что Динамо добудет минимальную победу", – сказал Цыганык в комментарии изданию РБ.

Напомним, поединок между Десной и Динамо состоится 21 февраля в Киеве. Начало встречи в 19:30.

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