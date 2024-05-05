“О сегодняшнем матче скажу, что мы играли почти великолепно учитывая все футбольные аспекты. Я очень доволен нашим выступлением – концентрацией, реализацией тактического плана. И я думаю, что все футболисты играли очень хорошо, чему я тоже очень этому рад. Как я сказал и игрокам, единственное, на что могу жаловаться, но не делаю этого, так это на то, что мы должны забивать больше голов. Но, хорошо, невозможно всегда завершать все атаки голами. Мы действовали активно, и я очень доволен этой игрой.

Шахтер – Черноморец – 3:0 – видео голов и обзор матча

Были ли два матча против Черноморца похожими? Во многих вещах они были похожи. Возможно, вторая игра немного отличалась, потому что Черноморец больше оборонялся. Но в других поединках было немало моментов один в один, они действительно стараются так играть. Если ты даешь им пространство для действий, они могут переиграть тебя в некоторых моментах.

Поэтому я бы также хотел похвалить Черноморец: несмотря на этот результат они сегодня показали, что хотят и стараются играть. Но мы очень хорошо поработали, и из-за этого с нами тяжело играть. Это интересный опыт – три матча с одним соперником в течение месяца, потому что ты всегда пытаешься найти новые детали, как обыграть определенные моменты, найти новые недостатки, новое пространство. Мне это понравилось", – приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" благодаря голам Судакова, Сикана и Кевина разгромили Черноморец (3:0), сохранив отрыв от Динамо в 4 очка.

Шахтер второй раз подряд разгромил Черноморец – "горняки" сохранили 4-очковый отрыв от Динамо перед Классическим