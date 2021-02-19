Десна внесла в заявку на сезон чемпионата Украины защитника Артема Сухоцкого, сообщает официальный сайт УПЛ.

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28-летний защитник заявлен как полноценный игрок черниговской команды, за которую будет выступать в футболке с номером 23.

Напомним, Сухоцкий – воспитанник Динамо, за которое и дебютировал на профессиональном уровне. Выступал за вторую команду киевлян. Также успел поиграть за Мариуполь, Александрию и Зарю, откуда в январе 2018 года перешел в Слован. Последней командой 28-летнего украинца было минское Динамо, за которое он выступал на правах аренды. Контракт сбратиславской командой был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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