Челси победил Тоттенхэм и вышел в финал Кубка лиги: слабость резерва "шпор", возвращение "Саррибола" и блеск Азара

Челси в ответном матче полуфинала Кубка лиги одолел Тоттенхэм в серии пенальти, прорвавшись в финал турнира.

Кубок английской лиги 2018/2019, полуфинал, ответный матч

Челсі – Тоттенхем – 2:1 (первый матч – 0:1)

Серия пенальти: 4:2

Голы: Канте, 27 Азар, 38 – Льоренте, 50

Челси после скандального поражения в первом матче на Уэмбли должен был забивать минимум два мяча в ворота Тоттенхэма. К счастью для "пенсионеров", гости остались без лидеров своей атаки – Деле Алли, Харри Кейна и Сон Хын Мина, а в течение матча они потеряли ещё и Бэна Дэвиса. Неудивительно, что со стартовым свистком на Стэмфорд Бридж хозяева захватили инициативу.

Челси – Тоттенхэм – 2:1 (пен. 4:2) – видео голов и обзор матча

Первый тайм оказался очень скупым на моменты, хотя началось всё достаточно обнадёживающе. На 4-й минуте Педро сместился с правого фланга в штрафную и пробил с её пределов, однако удар заблокировали защитники "шпор". В дальнейшем встреча проходила в позиционной борьбе с большим количеством фолов (особенно этим грешил Эрик Дайер), но инертность Тоттенхэма в атаке была заметна невооружённым глазом. Гости не создали ни одного острого эпизода у ворот Кепы, но и Челси ничем не мог похвастаться. Тем не менее, на 27-й минуте "аристократы" вырвались вперёд, заработав угловой – это Н'Голо Канте удачно сыграл на отскоке, мощно пробив из-за пределов штрафной с рикошетом от ноги соперника. У Гаццаниги не было шансов – 1:0.

Тоттенхэм занервничал, но всё равно не давал Челси создать что-то серьёзное – впрочем, подопечным Маурицио Сарри хватало и банального держания инициативы. На 38-й минуте это привело ко второму голу: Азар перехватил мяч в центре, сместился ближе к воротам, отдал вправо на Педро, тот перевёл на Аспиликуэту, а Сесар прострелил на Эдена в штрафную – бельгийцу оставалось точно замкнуть, что тот сделал ударом в касание под дальнюю штангу. В конце первого тайма Челси ещё и запорол классную контратаку 2-в-2, но, в целом, всё было под контролем хозяев.

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На старте второго тайма Тоттенхэм неожиданно начал разрывать левый фланг, разыгрывая атаки через Дэни Роуза, который стал действовать повыше и постоянно оставался открытым. Уже на 50-й минуте он организовал гол в ворота Челси, выполнив прекрасную передачу в штрафную на Фернандо Льоренте – 2:1. Челси довольно быстро мог восстановить своё преимущество, однако свои удары с края штрафной по ближним углам запороли Жиру и Азар: выстрел первого вытащил Гаццанига, а Эден пробил мимо левой штанги. Кроме того, на 65-й минуте хозяева претендовали на пенальти за игру рукой в ​​штрафной Тоттенхэма, но арбитр Мартин Аткинсон от самого старта выбрал стратегию невмешательства в результат.

Последние 20 минут были самыми открытыми во втором тайме. На 70-й минуте Тоттенхэм вполне мог сравнять счёт на табло, однако Лукас Моура, получив передачу от голкипера, избежав офсайда и оторвавшись от Рюдигера, из пределов штрафной пробил в сетку с внешней стороны. Челси ответил на 74-й, когда Эдену Азару удался классный выстрел с дистанции – мяч прошел в сантиметрах от левой штанги. В дальнейшем моментов у ворот обеих вратарей практически не возникало, но инициатива переходила из рук в руки, создавая весьма интересную картинку для зрителей.

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В конце концов, основное время завершилось со счетом 2:1 на Стэмфорд Бридж и 2:2 по сумме двух матчей, что означало проведение серии пенальти. В ней сильнее оказались игроки Челси: они реализовали все свои удары, а за Тоттенхэм не забили Дайер (выше ворот) и Моура (сейв Кепы).

Таким образом, Челси прошел Тоттенхэм и стал финалистом Кубка английской лиги. В битве за трофей подопечным Маурицио Сарри предстоит померяться силами с Манчестер Сити.

Тоттенхэм не мог большего

Перед матчем против Челси Маурусио Почеттино не мог рассчитывать сразу на трёх лидеров атаки – травмированных Харри Кейна с Деле Алли и отсутствующего из-за игры за сборную Сон Хын Мина. Замена в виде Ламелы и Льоренте не могла компенсировать потерю главного бомбардира и одного из самых умных футболистов планеты. За весь матч Тоттенхэм нанёс всего 5 ударов, из которых 4 прошли мимо и только 2 были острыми (включая гол). Это один из худших показателей "шпор" в сезоне. Коэффициент ожидаемых голов лишь подтверждает, насколько впереди было бледно.

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В центре полузащиты Почеттино пытался выкрутиться с помощью традиционного ромба с Винксом слева и Эриксеном на вершине. Получилось не очень: на двоих они сделали только одну острую передачу, а по подсчетам портала Squawka голкипер Гаццанига стал единственным футболистом "шпор", который создал хотя бы один big chance. Тепловая карта ярко показывает, насколько нападение было оторвано от своего полузащиты:

В обороне полузащита Тоттенхэма не смогла справиться с Жоржинью – его в матче первого круга идеально закрывал Алли, которого на поле не было. Бразило-итальянец искусно выходил из-под опеки, перегружал зоны и разбрасывал диагонали, в то время как Эриксен 4 раза терял мяч – больше ошибался только Орье.

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Во втором тайме Тоттенхэм перешёл на схему в три защитника, перевёл латералей повыше и сумел отквитать один мяч. В целом, получился неплохой тайм, которым Маурисио Почеттино в послематчевом флеш-интервью даже гордился, однако полностью перехватить инициативу и контролировать темп встречи его команде не удалось. После пропущенного мяча Челси только увеличил процент владения им (60%), восемь раз обыграв соперника один в один (против одного у "шпор") и имея минимум три крупных шанса отличиться. С топовым Тоттенхэмом Челси вряд ли выглядел бы столь убедительным.

"Саррибол" жив, но ещё болеет

После сокрушительной критики "Саррибола" на фоне поражения Арсеналу главный тренер Челси таки отступил от своих убеждений и обратился к изменениям. В первую очередь, на левый фланг снова вернулся Эден Азар, в центре со старта вышел профильный центрнап Жиру, а на позицию латераля появился Эмерсон Пальмиери – талантливый итало-бразилец, который никак не может вырваться из-под авторитета неидеального Маркоса Алонсо.

Основная идея Челси заключалась в растягивании обороны Тоттенхэма за счёт перегрузки ключевых зон и высоких позиций Аспиликуэты и Эмерсона. Такая смелость не в последнюю очередь была обусловлена отсутствием Сона и Кейна, которые хорошо заполняют свободные зоны, эффективно цепляются за мяч и быстро контратакуют.

Весь матч команды проводили именно на флангах, отдавая центру второстепенное значение (18% атак через него у "шпор", 24% – у Челси). Так, Аспиликуэта за матч отдал 80 передач, Эмерсон – 62, Азар – 57. На их же долю выпадает 12 из 19 ключевых пасов о встрече. В конце концов, второй гол Челси пришел именно благодаря активности фланговых игроков: свободный Азар подхватил мяч в центре и отдал на Педро, а тот нашел пасом открытого Аспиликуэту. На него просто не хватило игроков.

Во втором тайме атакующая мощь флангов Челси даже увеличилась, однако в обороне правый откровенно провисал. Это объяснялось высокой игрой Роуза, который фактически выполнял вингера и регулярно оказывался за спиной Аспиликуэты. Вообще Тоттенхэм пытался давить именно в эту сторону, ведь здесь действовал еще и нестабильный Рюдигер – и, в конце концов, команда добилась успеха на 50-й минуте. Роуз выполнил забегание за спины, на которое отреагировали Сесар и Антонио, и выполнил подачу. После этого оба устроили цирк вместо возврата и перестройки, что и привело к новой, голевой передаче Дэни.

Шпоры имели супершанс для того, чтобы сравнять счет – и снова после ошибки Рюдигера и Аспиликуэты, которые расположились слишком широко и откровенно проспали рывок Моуры за спину. К сожалению для гостей, Лукас не забил, а на большее ослабленного Тоттенхэма откровенно не хватило.

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Эта проблема – одна из ключевых в "Сарриболе", ведь с Арсеналом крайние защитники играли слишком близко к центральным, позволяя сопернику эффективно прессинговать; со "шпорами" вышло наоборот. В конце концоа, и в первом матче на Уэмбли Кейн заработал пенальти после похожего забегания. Лукас Моура простил Челси, но Манчестер Сити в финале обязательно поднажмёт на эту зону.

Эден Азар – MVP матча

Перевод на родной левый фланг особенно хорошо сказалсвя на Эдене Азаре, который набил просто фантастические показатели: к голу он добавил 57 передач, из которых 47 были направлены в последнюю треть поля – и 36 из них при этом шли вперёд. Азар сделал 6 попыток обыгрыша один в один (4 из них удачные), 3 классных удара по воротам, 5 ключевых передач, 2 разрезных, выиграл 9 из 12 единоборств и стал лучшим футболистом по версии Whoscored (8.8) и Sofascore (8.7).

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С покупкой Гонсало Игуаина муки Азара и болельщиков Челси из-за использования Эдена в роли "фальшивой девятки" должны завершиться. Эксперимент оказался откровенно провальным – и на фоне резких заявлений Сарри в сторону бельгийца матч против "шпор" должен стать предостережением для тренера. Принципы принципами, Мертенс Мертенсом, но Эден Азар – фланговый игрок, и с этим нужно считаться.