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Азар: У меня дома три "Золотых мяча"

22 января 09:56 242 Читати українською
Азар: У меня дома три "Золотых мяча"
Эден Азар с сыновьями / Фото AP

Вингер Челси Эден Азар сравнил себя с лучшими игроками мира и сделал неожиданное заявление о "Золотом мяче".

"Я, возможно, среди лучших игроков мира, такие футболисты думают о голах, трофеях, победах, но я никогда таким не был. В мире много других футболистов, которые играют, чтобы получать удовольствие.

Азар рассказал, что хотел покинуть Челси летом

Когда ты на поле, конечно, ты хочешь победить. Но мы слишком сильно ассоциируем слово "победа" с футболом. На юношеском уровне то же самое: нужна победа, победа, победа. Понемногу люди теряют удовольствие от игры. Я всегда предпочитал удовольствие от игры, чем положительный результат.

"Золотой мяч" – моя цель? Совершенно точно нет. У меня дома три своих "Золотых мяча". Это мои дети", – цитирует Азара издание France Football.

В текущем сезоне АПЛ бельгиец провел 22 матча, в которых отметился 10-ю голами и 10-ю ассистами.

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Англия Челси Челси Эден Азар Эден Азар Золотой мяч
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