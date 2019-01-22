Азар: У меня дома три "Золотых мяча"

Вингер Челси Эден Азар сравнил себя с лучшими игроками мира и сделал неожиданное заявление о "Золотом мяче".

"Я, возможно, среди лучших игроков мира, такие футболисты думают о голах, трофеях, победах, но я никогда таким не был. В мире много других футболистов, которые играют, чтобы получать удовольствие.

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Когда ты на поле, конечно, ты хочешь победить. Но мы слишком сильно ассоциируем слово "победа" с футболом. На юношеском уровне то же самое: нужна победа, победа, победа. Понемногу люди теряют удовольствие от игры. Я всегда предпочитал удовольствие от игры, чем положительный результат.

"Золотой мяч" – моя цель? Совершенно точно нет. У меня дома три своих "Золотых мяча". Это мои дети", – цитирует Азара издание France Football.

В текущем сезоне АПЛ бельгиец провел 22 матча, в которых отметился 10-ю голами и 10-ю ассистами.

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