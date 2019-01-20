Моуринью: Почеттино изменится, когда начнет выигрывать трофеи

Экс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился собственной думкую относительно главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

"Я не говорю, что Почеттино неправильный тренер. Его мышление отличается от моего. Возможно, однажды он начнет выигрывать трофеи и изменит способ коммуникации. Он мне очень нравится как тренер и человек, я не критикую его", – цитирует Моуринью goal.com.

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Последний раз Тоттенхэм выигрывал трофей в сезоне 2007/2008, переиграв Челси в финале Кубка английской лиги. Во времена Почеттино "шпоры" вернулись в топ-4 и является регулярным участником Лиги чемпионов.

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