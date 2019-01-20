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Моуринью: Почеттино изменится, когда начнет выигрывать трофеи

20 января 17:35 222 Читати українською
Моуринью: Почеттино изменится, когда начнет выигрывать трофеи
Жозе Моуринью / соцсети

Экс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился собственной думкую относительно главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

"Я не говорю, что Почеттино неправильный тренер. Его мышление отличается от моего. Возможно, однажды он начнет выигрывать трофеи и изменит способ коммуникации. Он мне очень нравится как тренер и человек, я не критикую его", – цитирует Моуринью goal.com.

Моуринью рассказал, что после увольнения из Манчестер Юнайтед отклонил три предложения

Последний раз Тоттенхэм выигрывал трофей в сезоне 2007/2008, переиграв Челси в финале Кубка английской лиги. Во времена Почеттино "шпоры" вернулись в топ-4 и является регулярным участником Лиги чемпионов.

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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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