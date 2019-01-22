Реал готов включить Хамеса в трансфер Эриксена

Реал готов на любые шаги для подписания хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

Руководство мадридского клуба намерено включить в соглашение Хамеса Родригеса, чтобы убедить Тоттенхэм отпустить Кристиана Эриксена в Реал, сообщает AS.

Эриксен отказался продлевать контракт с Тоттенхэмом и хочет перейти в Реал

Колумбиец уже второй сезон находится в аренде в Баварии, где потерял место в стартовом составе команды.

Как известно, лондонский клуб не хочет просто так отпускать Эриксена, "шпоры" повесили ценник на 26-летнего хавбека в невероятные 250 млн евро.

Заметим, что в этом сезоне 26-летний хавбек провел за Тоттенхэм 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 6-ю голами и 9-ю результативными передачами.

6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті