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Челси – Тоттенхэм – 2:1 (пен. 4:2) – видео голов и обзор матча

25 января 00:15 1637 Читати українською
Челси – Тоттенхэм – 2:1 (пен. 4:2) – видео голов и обзор матча
Челси – Тоттенхэм – 2:1 (пен. 4:2) – видео голов и обзор матча

Челси в серии пенальти победил Тоттенхэм во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги и вышел в финал турнира. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов матча Челси - Тоттенхэм.

Кубок английской лиги 2018/2019, полуфинал, ответный матч

Челси – Тоттенхэм – 2:1 (первый матч – 0:1)

Серия пенальти: 4:2

Голы: Канте, 27 Азар, 38 - Льоренте, 50

Челси в серии пенальти победил Тоттенхэм и вышел в финал Кубка лиги

Поражение в первом матче заставляло Челси исключительно побеждать. После первого тайма "аристократы" вели 2:0 благодаря голам Канте и Азара.

Во второй половине игры гол Льоренте перевел матч в серию пенальти, в которой более точными были футболисты Челси. Лукас Моура и Эрик Дайер не реализовали свои удары, а все игроки Челси пробили безупречно.

Таким образом в финале 24 февраля. Челси сыграет против Манчестер Сити.

Кубок английской лигиПолуфинал

Челси - Тоттенхэм: Четверг 24 января 2019

Челси
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 2 : 1 )
( пен. 4 : 2 )
Тоттенхэм
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Англия Челси Челси Видеоновости Тоттенхэм Тоттенхэм Челси - Тоттенхэм Кубок английской лиги 2018/19
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