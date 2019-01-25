Челси – Тоттенхэм – 2:1 (пен. 4:2) – видео голов и обзор матча

Челси в серии пенальти победил Тоттенхэм во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги и вышел в финал турнира. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов матча Челси - Тоттенхэм.

Кубок английской лиги 2018/2019, полуфинал, ответный матч

Челси – Тоттенхэм – 2:1 (первый матч – 0:1)

Серия пенальти: 4:2

Голы: Канте, 27 Азар, 38 - Льоренте, 50

Челси в серии пенальти победил Тоттенхэм и вышел в финал Кубка лиги

Поражение в первом матче заставляло Челси исключительно побеждать. После первого тайма "аристократы" вели 2:0 благодаря голам Канте и Азара.

Во второй половине игры гол Льоренте перевел матч в серию пенальти, в которой более точными были футболисты Челси. Лукас Моура и Эрик Дайер не реализовали свои удары, а все игроки Челси пробили безупречно.

Таким образом в финале 24 февраля. Челси сыграет против Манчестер Сити.