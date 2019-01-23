"Азар – не лидер", – резкое заявление Сарри

Главный тренер Челси Маурицио Сарри сделал резкое заявление относительно вингера Эдена Азара.

"Азар больше индивидуалист, чем лидер. Конечно, он важный игрок для нас, потому что он отличный футболист. Он может выиграть матч за 2 минуты, а порой и за одну.

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Эден один из лучших игроков в мире, но на данный момент он не лидер. Считаю, он еще до конца не определился, хочет ли остаться в Челси, или желает нового вызова в другом клубе. Сейчас я не знаю ситуации, но, думаю, Эден сам пока не определился", - цитирует Сарре официальный сайт Челси.

Азар перешел в "синих" летом 2012 года из Лилля за 40 млн фунтов и успел дважды выиграть АПЛ и однажды Лигу Европы.

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