Челсі у серії пенальті переміг Тоттенхем та вийшов у фінал Кубка ліги

Челсі в матчі-відповіді півфіналу Кубку ліги здолав Тоттенхем у серії пенальті, прорвавшись у фінал турніру.

Кубок англійської ліги 2018/2019, півфінал, матч-відповідь

Челсі – Тоттенхем – 2:1 (перший матч – 0:1)

Серія пенальті: 4:2

Голи: Канте, 27, Азар, 38 – Льоренте, 50

Челсі після скандальної поразки у першому матчі на Вемблі повинен був забивати мінімум два м'яча у ворота Тоттенхема. На щастя для "пенсіонерів", гості залишилися без лідерів своєї атаки – Деле Аллі, Харрі Кейна та Сон Хин Міна, а впродовж матчу вони втратили ще і Бена Девіса. Не дивно, що зі стартовим свистком на Стемфорд Брідж господарі захопили ініціативу.

Перший тайм виявився дуже скупим на моменти, хоча почалося все досить обнадійливо. На 4-й хвилині Педро змістився з правого флангу в штрафний та пробив з його меж, однак удар заблокували захисники "шпор". Надалі зустріч проходила у позиційній боротьбі з великою кількістю фолів (особливо цим грішив Ерік Дайєр), але інертність Тоттенхема в атаці була помітна неозброєним оком. Гості не створили жодного гострого епізоду біля воріт Кепи, але й Челсі нічим не міг похизуватись. Тим не менш, на 27-й хвилині "аристократи" вирвались уперед, заробивши кутовий – це Н'Голо Канте вдало зіграв на відскоку, потужно пробивши з-за меж штрафного з рикошетом від ноги Сіссоко. У Гаццаніги не було шансів – 1:0.

Тоттенхем занервував, але все одно не давав Челсі створити щось серйозне – втім, підопічним Мауріціо Саррі вистачало й банального тримання ініціативи. На 38-й хвилині це призвело до другого голу: Азар перехопив м'яч у центрі, змістився ближче до воріт, віддав вправо на Жоржінью, той перевів на Аспілікуету, а Сесар прострілив на Едена в штрафний – бельгійцю залишалося влучно замкнути, що той і зробив ударом в дотик під дальню штангу. Наприкінці першого тайму Челсі ще й запоров класну контратаку 2-в-2, але, в цілому, все було під контролем господарів.

На старті другого тайму Тоттенхем несподівано почав розривати лівий фланг, розігруючи атаки через Дені Роуза, який став діяти повище й постійно залишався відкритим. Вже на 50-й хвилині він організував гол у ворота Челсі, виконавши прекрасну передачу в штрафний на Фернандо Льоренте – 2:1. Челсі досить швидко міг відновити свою перевагу, однак свої удари з краю штрафного по ближніх кутах запороли Жиру та Азар: постріл першого витягнув Гаццаніга, а Еден пробив повз ліву штангу. Крім того, на 65-й хвилині господарі претендували на пенальті через гру рукою в штрафному Тоттенхема, але арбітр Мартін Аткінсон від самого старту обрав стратегію невтручання у результат.

Останні 20 хвилин були найбільш відкритими у другому таймі. На 70-й хвилині Тоттенхем цілком міг зрівняти рахунок на табло, однак Лукас Моура, отримавши передачу від голкіпера, уникнувши офсайду та відірвавшись від Рюдігера, з меж штрафного пробив у сітку із зовнішнього боку. Челсі відповів на 74-й, коли Едену Азару вдався класний постріл з дистанції – м'яч пройшов у сантиметрах від лівої штанги. Надалі моментів біля воріт обох воротарів практично не виникало, але ініціатива переходила з рук в руки, створюючи вельми цікаву картинку для глядачів.

Зрештою, основний час завершився з рахунком 2:1 на Стемфорд Брідж та 2:2 за сумою двох матчів, що означало проведення серії пенальті. У ній сильнішими виявилися гравці Челсі: вони реалізували усі свої удари, а за Тоттенхем не забили Дайєр (вище воріт) та Моура (сейв Кепи).

Таким чином, Челсі пройшов Тоттенхем та став фіналістом цьогорічного Кубку англійської ліги. В битві за трофей підопічним Мауріціо Саррі доведеться помірятися силами з Манчестер Сіті.