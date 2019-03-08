Челси – Динамо: Виллиан 10 лет спустя, конец 27-матчевой суперсерии, или Как пропускали – шокирующий фотофакт

Экс-полузащитник донецкого Шахтера Виллиан снова стал героем еврокубковой дуэли. В матче Челси – Динамо бразильский вингер эффектно положил гол со штрафного, но все ли так просто? "Футбол 24" приводит интересные факты и курьезы матча 1/8 финала Лиги Европы.

Вингер Челси как кошмар не только для Динамо

Виллиану нравится играть против Динамо. Еще со времен выступлений за Шахтер. Сам в этом признался после игры. Недавно в соцсетях получил широкий размах один интересный флеш-моб: 10 years challenge. Так вот, 30-летний бразилец не только забивал Динамо и Шовковскому с такого же штрафного с той же позиции в 2015-м в Лиге чемпионов. Виллиан еще и тех же 10 лет назад огорчал Бойко в дебютной официальной игре, которую увидела Донбасс Арена.

Willian free kick goal Chelsea vs Dynamo Kiev 5.11.2015 Champions League pic.twitter.com/GgbGojYtGS — ESM SPORTS (@ESMSPORTS3) 8 березня 2019 р.

Денис тогда, 27 сентября 2009 года, выступал за Оболонь, а Шахтер благодаря голам Жадсона, Илсиньо, Кобина и будущего героя Челси разгромил киевский клуб со счетом 4:0. Виллиан эффектно так положил – ударом с лета. Игру посетили более 40 тысяч зрителей – что-то немыслимое и для Донбасс Арены, и для УПЛ по нынешним реалиям.

Виллиан забивал Бойко еще 10 лет назад в дебютном матче Донбасс Арены

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Виллиан забил 3 гола и ассистировал 5 раз в ЛЕ 2018/19. Это лучший показатель для игрока Челси за 1 еврокубковый сезон с 2013-го года. В активе экс-игрока Шахтера уже 11 голов прямыми ударами со штрафных. Бразилец отличился шедевром в своем 100-м матче на европейской арене – что может быть лучше? Хотя в составе команды Сарри есть и другой претендент на MVP Лиги Европы. Жиру за последние 6 матчей в этом еврокубке забил 6 голов и отметился красивым ассистом против Динамо.

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Но давайте вернемся в Лондон. Что же привело к этому эффектному взятию ворот? В 2015-м Сергей Рыбалка, проиграв простую борьбу, завалил соперника. В этом году неприятную роль на себя примерил Сергей Сидорчук. Если вернуться к началу атаки, то здесь неправильно все. Русин традиционно только изображает прессинг, выполняя беговую работу, но не мешая маэстро первого паса Луису. Капитан Динамо уже не успевает за передачей на своего игрока, смотря кино, а не за полузащитником Челси. Цыганков будто бы застывает в полупозиции справа, так и не участвуя в оборонительных действиях до самого фола.

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Впоследствии Сидорчук сфолил против Лофтус-Чика, который просто умело прикрыл мяч корпусом, словно надеясь на вспыльчивость соперника, которая приведет к острому стандарту. При этом достаточно было просто плотно сыграть с Рубеном, не давая ему возможности пробить, но ногу выставлять с огромным риском подножки было наихудшим из возможных решений. Просто недопустимым.

Если против вас некий условный Месси (Виллиан), то любой подобный штрафной удар практически равняется пенальти. Но почему-то в своей штрафной игроки выдерживают игровую дисциплину, а здесь срываются и фолят.

Однако хуже всего в этой ситуации даже не само нарушение, а действия Сидорчука при ударе Виллиана. Даже английские СМИ удивляются, как так можно уклоняться от удара, находясь в стенке. Возможно, Сергей и не отразил бы эту угрозу – настолько классно пробил экс-"горняк".

Однако он даже не попытался. Гола действительно можно было избежать, если бы Сидорчук не уклонился, считают в Англии. Если Шабанов хотя бы тянулся, то капитан отворачивался в другую сторону. Ярость Бойко вполне можно понять.

Вообще игра Динамо в обороне – это какая-то неприличная шутка. Особенно справа, где преимущественно действовали Кендзера, Бурда, Сидорчук и Цыганков. Посмотрите только, как два последних смотрят на попытку Жиру протолкнуть мяч на совершенно свободного Педро при первом голе. Киевлян там было вдвое больше, но вели себя они так, будто впервые мяч увидели и только пытались приспособиться к столь причудливой игре, как футбол.

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Киевляне ни атаковать не осмеливались, ни автобус нормального качества не способны были выставить – такое впечатление, что численное преимущество в своей штрафной только им мешало. Сидорчук и Цыганков зачастую не успевали помочь партнерам, когда Челси атаковал, или принимали неверные решения. Опять же момент со вторым голом показателен. Или третьим.

Бурда вынужден смещаться в зону Шабанова, Миколенко и Шепелева, Сидорчук просто бежит центральным курсом, ни на что не влияя. Идет перевод на левый фланг, а там один Кендзера отдувается за всех против двух соперников. Конечно, раскатали.

Ожидаемые голы: разгром Динамо – самый справедливый результат дня в ЛЕ

Команда Хацкевича не наиграла даже на 1 ожидаемый гол. Остроты их моментов хватило только для 0,41 xG. Чтобы забить гол, в среднем командам нужно создать моментов на 0,92 xG. Челси пробивало на 2,79. Если в матчах чемпионата Украины или против более слабых команд ЛЕ Динамо удавалось выжимать максимум и забивать благодаря индивидуальному гению нескольких исполнителей, то здесь уже не прошло.

Вот вам и результат – абсолютно заслуженные 0:3 и мизерные шансы (нулевые с такой игрой) на камбэк в Киеве. Этот результат стал самым справедливым за весь игровой день в Лиге Европы. Только Славия сыграла еще скупее в атаке, но при этом чудом свела вничью матч в Севилье. Сидклей, который вышел на замену взял на себя больше половины опасных моментов Динамо (удар оценили 0,28 – то есть на 100 ударов с таких же позиций залетает почти в 30-и случаях).

FT: #CFC 3 (2.79)#DynamoKiev 0 (0.41)

Hudson-Odoi surely settles the tie late on, as Chelsea thump Dynamo Kiev. The visitors go close just before the host’s third (Sidcley 0.28), but can have few complaints over the margin of defeat.#CHEDYN shot map https://t.co/hDOyhPApO8 pic.twitter.com/kSITu44MnV — Infogol (@InfoGolApp) 7 березня 2019 р.

Конец приятной серии, продолжение ужасной

Если Динамо продолжило свою негативную историю матчей на английских полях, то положительную прервало. Впервые за 28 матчей киевляне не сумели отличиться забитым мячом в выездной игре. Динамо огорчало каждого своего соперника во всех турнирах сезона 2018/19, играя на выезде. Более того, команда Хацкевича в последний раз не забивала в гостях в официальном матче еще Александрии 10-го декабря 2017 года! Примета нынешней Лиги Европы снова сработала: Динамо не отличилось голом лишь во второй игре турнира, проиграв обе эти встречи.

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