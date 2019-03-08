Динамо продолжило серию без побед в Англии – цифры поражают

Киевское Динамо в очередной раз не смогло победить на Туманном Альбионе. "Бело-синие" накануне крупно проиграли лондонскому Челси (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Поражение от "пенсионеров" стало уже 12-м для Динамо в Англии.

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Впервые "динамовцы" сыграли против английского клуба в марте 1982-го, когда проиграли Астон Вилле в Бирмингеме (0:2) в рамках Кубка чемпионов. После этого Динамо провело еще 14 матчей в Англии, включая матч против Челси в четверг. Общий баланс встреч резко отрицательный – 12 поражений и лишь 3 ничьи.

Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Челси состоится в Киеве 14 марта.

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