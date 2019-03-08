Челсі – Динамо: Вілліан нагадав Донбас Арену, кінець 27-матчевої серії киян, або Як пропускали голи – шокуючий фотофакт

Екс-півзахисник донецького Шахтаря Вілліан знову став героєм єврокубкової дуелі. У матчі Челсі – Динамо бразильський вінгер ефектно поклав гол зі штрафного, але чи все так просто? "Футбол 24" наводить цікаві факти і курйози матчу 1/8 фіналу Ліги Європи.

Вінгер Челсі як жахіття не лише для Динамо

Вілліану подобається грати проти Динамо. Ще з часів виступів за Шахтар. Сам у цьому зізнався після гри. Недавно в соцмережах набув широкого розмаху один цікавий флеш-моб: 10 years challenge. Так ось, 30-річний бразилець не лише забивав Динамо і Шовковському з такого ж штрафного з тієї ж позиції у 2015-му в Лізі чемпіонів. Вілліан ще й тих самих 10 років тому засмучував Бойка в дебютній офіційній грі, яку побачила Донбас Арена.

Willian free kick goal Chelsea vs Dynamo Kiev 5.11.2015 Champions League pic.twitter.com/GgbGojYtGS — ESM SPORTS (@ESMSPORTS3) 8 березня 2019 р.

Денис тоді, 27-го вересня 2009-го року, виступав за Оболонь, а Шахтар завдяки голам Жадсона, Ілсінью, Кобіна і майбутнього героя Челсі розгромив київський клуб з рахунком 4:0. Вілліан ефектно так поклав – ударом з льоту. Гру відвідали понад 40 тисяч глядачів – щось немислиме і для Донбас Арени, і для УПЛ в нинішніх реаліях.

Вілліан забивав Бойку ще 10 років тому в дебютному матчі Донбас Арени

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Вілліан забив 3 голи і асистував 5 разів у ЛЄ 2018/19. Це найкращий показник для гравця Челсі за 1 єврокубковий сезон з 2013-го року. В активі екс-гравця Шахтаря вже 11 голів прямими ударами зі штрафних. Бразилець відзначився шедевром у своєму 100-му матчі на європейській арені – що може бути краще? Хоча у складі команди Саррі є й інший претендент на MVP Ліги Європи. Жиру за останні 6 матчів у цьому єврокубку забив 6 голів і відзначився красивим асистом проти Динамо.

Як можна пропускати такі голи – кияни зробили все, щоб Челсі забивав

Але давайте повернемось у Лондон. Що ж привело до цього ефектного взяття воріт? У 2015-му Сергій Рибалка, програвши просту боротьбу, завалив суперника. Цьогоріч неприємну роль на себе приміряв Сергій Сидорчук. Якщо повернутись до початку атаки, то тут неправильно все. Русин традиційно тільки зображає пресинг, виконуючи бігову роботу, але не заважаючи маестро першого пасу Луїсу. Капітан Динамо вже не встигає за передачею на свого гравця, дивлячись кіно, а не за півзахисником Челсі. Циганков, як застигає у напівпозиції праворуч, так і не бере участі в оборонних діях до самого фолу.

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Згодом Сидорчук сфолив проти Лофтус-Чіка, який просто вміло прикрив м'яч корпусом, немовби сподіваючись на гарячковість суперника, що приведе до гострого стандарту. При цьому достатньо було просто щільно зіграти з Рубеном, не даючи йому можливість пробити, але ногу виставляти з величезним ризиком підніжки було найгіршим з можливих рішень. Просто неприпустимим.

Якщо проти вас якийсь умовний Мессі (Вілліан), то будь-який подібний штрафний удар практично дорівнює пенальті. Але чомусь у своєму карному майданчику гравці витримують ігрову дисципліну, а тут зриваються і фолять.

Однак найгірше в цій ситуації навіть не саме порушення, а дії Сидорчука при ударі Вілліана. Навіть англійські ЗМІ дивуються, як так можна ухилятись від удару, перебуваючи у стінці. Можливо, Сергій і не відбив би цю загрозу – настільки класно пробив екс-"гірник".

Однак він навіть не спробував. Пропущеного м'яча справді можна було уникнути, якби Сидорчук не ухилився, вважають в Англії. Якщо Шабанов хоча тягнувся, то капітан відвертався в інший бік. Розлюченість Бойка цілком можна було зрозуміти.

Узагалі гра Динамо в обороні – це якийсь непристойний жарт. Особливо праворуч, де переважно діяли Кендзьора, Бурда, Сидорчук і Циганков. Подивіться тільки, як останні двоє дивляться на спробу Жиру проштовхнути м'яч на зовсім вільного Педро при першому голі. Киян там було удвічі більше, але поводились вони так, ніби вперше м'яч побачили і тільки намагались пристосуватись до такої химерної гри, як футбол.

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Кияни ні атакувати не насмілювались, ні автобус нормальної якості не здатні були поставити – таке враження, що чисельна перевага у своєму штрафному лише їм заважала. Сидорчук і Циганков частенько не встигали допомогти партнерам, коли Челсі атакував, або приймали невірні рішення. Знову ж момент з другим голом показовий. Або з третім.

Бурда змушений зміщуватися в зону Шабанова, Миколенка і Шепелєва, Сидорчук просто біжить центральним курсом, ні на що не впливаючи. Йде перевід на лівий фланг, а там один Кендзьора віддувається за всіх проти двох суперників. Звичайно, що розкатали.

Очікувані голи: розгром Динамо – найсправедливіший результат дня в ЛЄ

Команда Хацкевича не награла навіть на 1 очікуваний гол. Гостроти їхніх моментів вистачило лише для 0,41 xG. Щоб забити гол, у середньому командам потрібно створити моментів на 0,92 xG. Челсі пробивало на 2,79. Якщо в матчах чемпіонату України чи проти слабших команд ЛЄ Динамо вдавалось витискати максимум і забивати завдяки індивідуальній геніальності кількох виконавців, то тут уже не пройшло.

Ось вам і результат – абсолютно заслужені 0:3 і мізерні шанси (нульові з такою грою) на камбек у Києві. Цей результат став найбільш справедливим за весь ігровий день у Лізі Європи. Тільки Славія Прага зіграла ще скупіше в атаці, але при цьому дивом звівши внічию матч у Севільї. Сідклей, який вийшов на заміну, взяв на себе більше половини небезпечних моментів Динамо (його удар оцінили 0,28 – тобто на 100 ударів з таких позицій залітає майже у 30-и випадках).

FT: #CFC 3 (2.79)#DynamoKiev 0 (0.41)

Hudson-Odoi surely settles the tie late on, as Chelsea thump Dynamo Kiev. The visitors go close just before the host’s third (Sidcley 0.28), but can have few complaints over the margin of defeat.#CHEDYN shot map https://t.co/hDOyhPApO8 pic.twitter.com/kSITu44MnV — Infogol (@InfoGolApp) 7 березня 2019 р.

Кінець приємної серії, продовження жахливої

Якщо Динамо продовжило свою негативну історію матчів на англійських полях, то позитивну перервало. Уперше за 28 матчів кияни не зуміли відзначитись забитим м'ячем у виїзній грі. Динамо засмучувало кожного свого суперника в усіх турнірах сезону 2018/19, граючи на виїзді. Більше того, команда Хацкевича востаннє не забивала в гостях в офіційному матчі ще Олександрії 10-го грудня 2017-го року! Прикмета нинішньої Ліги Європи знову спрацювала: Динамо не відзначилось голом лише у другій грі турніру, програвши обидві ці зустрічі.

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