Челси – Динамо – видео гола Педро

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УЕФА начал расследование относительно возможного нарушения Манчестер Сити финансового фэйр-плей
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Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбекАнглия — 20:10 192
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Рома объявила об увольнении Ди ФранческоИталия — 19:27 196
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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Неймар обругал арбитра в соцсетях и рискует получить дисквалификациюЛига чемпионов — 15:57 375
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Синдром всевладдя і тіньове керівництво: чому Челсі пожирає своїх тренерівОвертайм — 12:30 436