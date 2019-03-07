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Челси – Динамо – видео гола Педро

22:23 2835 Читати українською
Челси – Динамо – видео гола Педро
Челси – Динамо – видео голов и обзор матча

Челси принимает Динамо в матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Динамо.

17’ Педро Родригес
 

Лига Европы, 1/8 финала

Челсі – Динамо – 1:0 (LIVE)

Гол: Педро, 18

Челси – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги Европы

Челси открыл счет на 18-й минуте благодаря голу Педро. Испанец слева ворвался в штрафную, обыгрался с Жиру и с близкого расстояния расстрелял ворота Бойко.

Видео гола Педро

Теги
Лига Европы Челси - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Челси Челси Видеоновости
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