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Издевательский пас Жиру между ног Шабанову стал финтом дня по версии УЕФА

08:45 82 Читати українською
Издевательский пас Жиру между ног Шабанову стал финтом дня по версии УЕФА
Оливье Жиру против Дениса Бойко / Футбол 24

Обозреватели УЕФА не обошли вниманием техническое мастерство нападающего лондонского Челси Оливье Жиру в матче против киевского Динамо (3:0) на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

17’ Педро Родригес
65’ Виллиан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

На 17-й минуте поединка между английским и украинским грандами французский форвард вместе с Педро Родригесом создали настоящий шедевр.

Челси – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Последний вошел в штрафную Динамо с левого фланга и нашел пасом Жиру, а Оливье, оказавшись под давлением Артема Шабанова, роскошно прокинул пяткой на Педро. Испанец оказался лицом к лицу с Бойко и спокойно переиграл украинского голкипера.

Позже Виллиан и Каллум Хадсон-Одой довели счет до разгромного в пользу лондонцев. Ответный матч в противостоянии состоится 14 марта.

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