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Виллиан: Мне нравится играть против Динамо еще со времен выступлений за Шахтер

00:39 44 Читати українською
Виллиан: Мне нравится играть против Динамо еще со времен выступлений за Шахтер
Виллиан / Фото ФК Челси

Хавбек Челси Виллиан поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против киевского Динамо (3:0).

17’ Педро Родригес
65’ Виллиан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

"Я доволен голом, но больше всего – результатом.

Мы играли хорошо, но нам стоит быть более осторожными. Челси мог идти уже на перерыв с преимуществом в три мяча, но позже мы выполнили свою работу.

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Мне нравится играть против Динамо еще со времен выступлений за Шахтер. Я отметился великолепным голом, похожий мяч я забивал киевлянам несколько лет назад.

Поединок еще продолжается. Будет трудно, но мы хотим приехать в Киев и завершить свое дело", – цитирует Виллиана BBC.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 14 марта в Киеве, начало в 19:55.

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Челси - Динамо Киев Челси Челси Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Виллиан Виллиан
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