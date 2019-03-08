"Запорожец не обгонит Бентли" и "Хацкевич – лузер": беспощадная реакция соцсетей на разгромное поражение Динамо от Челси

Киевское Динамо потерпело разгромное поражение от Челси в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Пользователи соцсетей признают преимущество лондонского клуба в классе и упрекают Хацкевича за примитивный футбол.

Динамо уступило Челси на Стэмфорд Бридж со счетом 0:3. Не пробив ни одного удара в створ ворот Кепы, киевский клуб практически потерял шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы. Ответный матч, похоже, рискует превратиться в обычную формальность. Хацкевич снова неприятно поразил спорными кадровыми решениями, а сами футболисты продемонстрировали очень низкое качество игры против сильного соперника из топ-лиги. Футбольные эксперты и обычные пользователи соцсетей после матча не жалели "бело-синих", хотя и признавали силу соперника.

Челси – Динамо: 0 ударов в ворота, кошмар 5-и игроков и провал Хацкевича в матче Лиги Европы

Журналист и аналитик Евгений Гресь после появления стартовых составов отметил, что Динамо имеет серьезный повод для гордости: на поле Стэмфорд Бридж одновременно вышли 10 украинцев и 6 представителей собственной школы киевлян. Однако, это не помогло вице-чемпионам Украины добиться положительного результата.

Известный блогер Кирилл Крыжановский не видит смысла серьезно анализировать поражение киевлян: "Одна команда катком прошлась по другой. Вы сами все прекрасно видели - Динамо просто не может достойно играть на фоне соперника, уровень которого это Лига чемпионов.Полностью проигранный матч, как в индивидуальном, так и командном плане".

Аналитик и блогер Михаил Смоловой жестко критикует главного тренера Динамо Александра Хацкевича. Здесь – без комментариев. Грубо, но справедливо?

Главный рекдактор журнала "Футбол" Артем Франков удивлен, что Динамо оказалось неготовым к штрафному в исполнении Виллиана: "Вот ничем не отличается от двух фото с предыдущих матчей Динамо – Челси – перекладина и гол. Но тогда удары Виллиана со штрафных были на слуху – а сейчас забыли, что ли? Вот скажите, Бойко был проинструктирован по этому поводу?!".

Вот ничем не отличается от двух фото с предыдущих матчей "Динамо" - "Челси" - перекладина и гол. Но тогда удары Виллиана со штрафных были на слуху - а сейчас забыли, что ли? Вот скажите, Бойко был проинструктирован по этому поводу?! pic.twitter.com/OM9U7aUlMs — Artem Frankov (@frankov11) 7 березня 2019 р.

Футбольный менеджер Александр Ольшанецкий отмечает класс лондонского клуба: "С первых минут Челси показал, кто в доме хозяин. Преимущество "синих" вполне отражало разницу команд в классе. Атака лондонцев выглядела великолепно, в лучшем стиле современного футбола. Быстрые волны накатывались одна за другой сметая все преграды киевлян на своём пути. Менялись лишь способы доставки мяча на ударные позиции. Выверенные длинные и разрезающие передачи Луиса, филигранная техника Виллиана, слаломный дриблинг Педро, скрытые пасы в касание Жоржиньо, выкручивали позвонки и запутывали ноги молодым и неопытным динамовцам".

Журналист Роман Бебех отдает должное нашим фанам: "Лучшее действие украинцев на Стэмфорде – это Червона рута с нашего сектора".

Найкраща дія українців на Стемфорді - це Червона рута з нашого сектора — Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 березня 2019 р.

Экс-игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко говорит прямо: "Ужасная игра киевлян. Да, это Челси, но так играть( вернее мучаться, а не играть) просто стыдно. Переходы из обороны в атаку – без идеи. Разлад между прессингом и компактностью. Где Циганков?! Если бы не Бойко пропустили бы ещё 2-3 гола. Обидно, что сыграли без яиц".

Ужасная игра киевлян. Да, это Челси, но так играть(вернее мучаться, а не играть) просто стыдно. Переходы из обороны в атаку- без идеи. Разлад между прессингом и компактностью. Где Циганков?! Если бы не Бойко пропустили бы ещё 2-3 гола. Обидно, что сыграли без яиц. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 7 березня 2019 р.

На этом Левченко не успокоился: "Ночь поспал, чуть отошёл. Но осадок от мачта все равно остался. Вот задаюсь вопросом, неужели в такой футбол хотят играть динамовцы? Неужели эти мучения нравятся тренерам? Это ли, что хотят видеть болельщики? Иногда можно проиграть, но как ты проигрываешь, предрешает твой успех".

Ночь поспал, чуть отошёл. Но осадок от мачта все равно остался. Вот задаюсь вопросом, неужели в такой футбол хотят играть динамовцы? Неужели эти мучения нравятся тренерам? Это ли, что хотят видеть болельщики? Иногда можно проиграть, но как ты проигрываешь, предрешает твой успех. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 8 березня 2019 р.

Журналист Евгений Зинченко был краток: "Возможно, стоило хоть раз попасть в створ Челси?".

можливо, варто було хоч раз поцілити у площину воріт Челсі? https://t.co/BMMBj9ngrA — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 7 березня 2019 р.

Константин Андриюк немного иронизирует: "Как там ажиотаж с билетами на ДК-Челси? Ох чувствую ад будет. Интрига какая наклевывается".

Як там ажіотаж з квитками на ДК-Челсі?

Ох відчуваю пекло буде.

Інтрига ж яка накльовується pic.twitter.com/R85MBULSYL — Andriyuk (@Andriyak) 7 березня 2019 р.

Ведущий программ "Профутбол" Игорь Цыганик также не понимает отсутствие работы в Кепы: "Ну по воротам ударить хоть раз можно было?

Ну по воротах вдарити хоч раз можна було? — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 березня 2019 р.

"Челси играл ровно настолько, насколько им было нужно!", – добавил журналист.

Челсі грав рівно настільки, наскільки їм було потрібно! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 березня 2019 р.

"Хацкевич – тренер года! Команде надо забивать, а вместо Русина выходит Гармаш", – возмущается журналист Дмитрий Стукан.

"Относительно Челси – Динамо. Не 6:0 – уже хорошо. Эти ребята впервые увидели вблизи людей стоимостью 70 миллионов. Цыганков потерялся. Бойко спасал. Шапаренко пытался, Шепелев – лучший. Верю, что это опыт. "Запорожец" не обогнать "Бентли". Но без футбольной дерзости ничего не будет. Надо достойно сыграть в Киеве и щемить Шахтер. Опыт приходит именно так".

Журналист Вадим Скичко акцентирует внимание на "украинизации" Динамо: "Последний раз 10 украинцев выходили в старте Динамо на еврокубковый матч 13 сентября 2016 в игре с Наполи...Маурицио Сарри".

Востаннє 10 українців виходило у старті Динамо на єврокубковий матч 13 вересня 2016 у грі з Наполі...Мауріціо Саррі. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 7 березня 2019 р.

"Цыганков не просто выпал в осадок, а расстворился. И Тоттенхэм хотел его в Англию брать?"

Цыганков не просто выпал в осадок, а расстворился. И Тоттенхэм хотел его в Англию брать? #Динамо — Serhii Malysh (@SergioMalysh) 7 березня 2019 р.

Брутальный футбол не изменяет себе – намек понятен...