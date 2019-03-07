Челси разгромил Динамо в матче Лиги Европы, Виллиан установил рекорд

Челси разбил киевское Динамо 3:0 в Лондоне в первой игре 1/8 Лиги Европы 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Игра проходила в Англии на стадионе Стэмфорд Бридж. Команды встречались лишь дважды в рамках группового турнира Лиги чемпионов 2015/16. Тогда в Киеве была зафиксирована нулевая ничья, а в Лондоне хозяева вырвали победу 2:1. Сейчас, как и более 3 лет назад, откровенным фаворитом букмекеры снова считали английский клуб.

Челси – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Команда Хацкевича прошла Олимпиакос благодаря выездной ничьей и домашней победе. В каждой игре сезона ЛЕ, в которой Динамо забивает, оно как минимум не проиграет. Челси выиграл все 4 еврокубковых домашних матча с поразительной разницей 11:1. В предыдущем раунде лондонцы минимально одолели на выезде шведский Мальме, после чего разгромили соперника в родных стенах.

Челси – Динамо – видео гола

Челси стартовал очень мощно, атакуя преимущественно правым флангом, где Педро и Дзаппакоста часто врывались в свободные зоны. Мяч у Динамо не держался вовсе, а хозяева владели им от 76 до 82% времени. Шепелев уже на 9-й минуте заработал желтую карточку, скосив итальянского левого защитника. Единственный плюс первой трети стартового тайма – гости не дали лондонцам хотя бы раз пробить по воротам. а Русин заработал 2 фола на себе. Однако что с того, если Челси забил с первого же удара. Жиру из-под Шабанова сделал пас пяткой сквозь нескольких игроков Динамо, а Педро расстрелял Бойко. Оливье не забил, так ассистирует – дает результат 6-й матч ЛЕ подряд.

Olivier Giroud has now been directly involved in a goal in each of his last six #UEL appearances:



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On a roll in Europe. pic.twitter.com/3d7tta4nWj — Squawka Football (@Squawka) 7 березня 2019 р.

На 21-й минуте испанец еще раз пробивал без каких-либо препятствий, но попал в Дениса. Ковачич отдал классный пас во вратарскую на Баркли, но тот не сумел прошить Бойко. Педро валился после контакта с Кендзерой – повезло, что судья не купился. После быстрой атаки, которую разогнал Шапаренко, тот же Томаш прострелил, а Алонсо сыграл рукой. Это пенальти, но судья не видит.

Nope, he didn't see it. Impossible to see. Nope, not a penalty. What a joke... WHAT a joke... #chelsea pic.twitter.com/c1ftfQrX9Y — Emanuel Roşu (@Emishor) 7 березня 2019 р.

Тут же пас за спину Шабанову, который снова дремлет, Педро выходит на одного Бойко, но Денис парирует. Браво! И сразу же еще один удар с близкого расстояния – снаряд просвистел рядом с дальней штангой. Буяльский затем получил желтую, за которой пропустит матч в Киеве – дисквалификация за перебор карточек. На перерыв ушли с очередным, уже 5-м за 45 минут сейвом вратаря Динамо. Чертовски символично!

Педро на 54-й четвертый раз приложился по воротам гостей, но Бойко в этом матче брал удары и потяжелее. Сидорчук с перспективной позиции выполнил нечто среднее между пасом и ударом – точно в руки Кепы. Неужели как первый удар Динамо зачислят? Буяльский рисковал нарваться на удаление, когда Канте обыграл его на фланге. Виталий мгновенно сердечно извинился чемпиона мира, и возможно, это спасло от второй желтой.

Willian has now been directly involved in eight #UEL goals this season:



️ 3 goals

️ 5 assists



The most by a Chelsea player in a single season in Europe since 2012-13. pic.twitter.com/Q0ByJaxiFT — Squawka Football (@Squawka) 7 березня 2019 р.

Сидорчук привез необязательный штрафной, сфолив на Баркли, и тут мы вспомнили 2015-й. Виллиан идеально со штрафного положил над стенкой, как тогда Шовковскому. Бразилец установил рекорд Челси: за последние 6 еврокубковых сезонов только он причастен к стольким голам (8) прямыми ударами (3) и ассистами (5).

После, пожалуй, самой продолжительной атаки киевлян в матче Сидорчук снова испытал удачу дальним ударом. Ну, это уж точно засчитают, но КУДА, Сергей? Быстрая атака с фланга на фланг должна была завершаться разгромным счетом. Лофтус-Чик из-за пределов вратарской после паса Педро пробил выше.

Chelsea 3-0 Dynamo Kyiv FT:



Shots: 12-4

Passing accuracy: 89%-82%

Chances created: 9-4

Possession: 60%-40%



Hosts ease to first-leg victory with Pedro, Willian and Hudson-Odoi all on target. pic.twitter.com/oR5NnKbN62 — Squawka Football (@Squawka) 7 березня 2019 р.

Сидклей выиграл верховую борьбу, но угол был слишком острым и мяч пролетел параллельно линии ворот. Кепа ошибся на выходе, но у Динамо только Сидорчук на подборе – удар почти в пустые ворота заблокирован. Шепелев классно сыграл в отборе и нашел пасом Шапаренко, но Николай неудачно принял мяч, поскользнувшись. Хадсон-Одой наказал в мгновенной контре. Ну, очень легко.