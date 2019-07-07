Бразилия – Перу: анонс финала Копа Америка-2019

Сборная Бразилии встречается с перуанцами в финале домашнего Копа Америка. Анонс и прогноз матча читайте на "Футбол 24".

Бразилия – Перу

7 июля, 23:00. Рио-де-Жанейро, Маракана

Главный арбитр: Роберто Тобар (Чили)

Бразилия 12 лет не выигрывала солидный трофей – приходилось довольствоваться победами на второсортном Кубке Конфедераций и Олимпийских играх. Сегодня "селесао" имеют прекрасную возможность исправить ситуацию и завоевать титул на глазах родных болельщиков. Все 4 предыдущих домашних копы они выиграли.

Бразилия – Перу: прогноз на финал Копа Америка-2019

Бразилия – самая сильная команда Южной Америки на данный момент. Из 22 официальных матчей под руководством Тите пентакампеоны проиграли только один и 17 раз сохранили свои ворота "сухими". Единственная неудача пришлась на четвертьфинал ЧМ-2018, поэтому пока Тите не получил заслуженного признания, но после Копа Америка-2019 ситуация может несколько измениться.

Коуч поставил хороший организованный футбол: пожертвовал зрелищностью, но добавил баланса. На этом турнире стояла задача замаскировать отсутствие Неймара. Это удалось не на все сто, ведь Парагвай выдержал и едва не выбил "селесао" по пенальти. В полуфинале Бразилия прошла Аргентину с нотками везения и благосклонности судей, но все равно выглядела солиднее. Команда Тите – не самая яркая на КА-2019. Скорее, наименее проблемная среди топов.

Бразилия – Аргентина: феноменальный 36-летний герой, Месси опять без трофеев со сборной, "селесао" в финале Копа Америка

Путь Бразилии и Перу к финалу:

Появление Перу в финале Копа Америка – сенсация. Здесь ждали Колумбию, Чили, Уругвай, но никак не Перу. Нынешняя сборная "бланкирохес" – тренерский проект, который обязан своими успехами Рикардо Гареке. Аргентинский тренер вывел Перу на чемпионат мира впервые за 36 лет, а в финал Копа Америка впервые за 44 года. Кстати, оба предыдущих финала копы "инки" выиграли (1939 и 1975).

Разница в классе между финалистами космическая. Показательный пример. В стартовом составе Тите все 11 футболистов выиграли трофей в течение прошлого сезона (Лига чемпионов, АПЛ, Серия А, Ла Лига, Лига 1), тогда как у Гареки только 4 таких игрока (а выигранные турниры уровня Кубка Мексики и Суперкубка Саудовской Аравии). Один из них – защитник Динамо Карлос Самбрано, который завоевал Кубок Швейцарии с Базелем в аренде.

Эта разница сказалась в последнем туре группового этапа – Бразилия и Перу уже встречались на турнире. Тогда "селесао" разбили соперника со счетом 5:0. Перу не выглядел так ужасно, а получил "полную торбу" из-за попытки сыграть открыто (на тот момент подопечные Гареки уже фактически гарантировали себе выход в плей-офф).

В финале вряд ли стоит ожидать повторения погрома – тренерский штаб "инков" проведет работу над ошибками, а футболисты будут мотивированы. Особенно вратарь Педро Гальесе, который "привез" гол Фирмино, но потом прекрасно проявил себя в плей-офф.

Перу уже подарило две неожиданности на бразильских полях. В четвертьфинале "инки" сдержали Уругвай, а затем переиграли его в серии пенальти. В полуфинале благодаря грамотной стратегии они уничтожили Чили. Капитан Паоло Герреро провел отличный поединок и поднялся на третье место в истории лучших бомбардиров Копа Америка.

Чили – Перу: сенсационный разгром чемпиона, "инки" в финале Копа Америка спустя 44 года, хорошая пресса защитнику Динамо

Кадровая ситуация

Тите накануне матча получил положительные новости. Во-первых, основной левый фулбек Филипе Луис залечил повреждение и готов вернуться в стартовый состав. Во-вторых, боли в спине Алиссона оказались некритичными. Голкипер, который продолжает показывать высочайший уровень, появится с первых минут и попытается отстоять "на ноль" десятый матч подряд.

А вот Виллиан пропустит финал по состоянию здоровья. Поскольку Ришарлисон до сих пор оправляется после свинки, то в линии атаки Бразилии изменений не ожидается. Треугольник хавбеков останется таким же, как против Аргентины – Фернандиньо не готов выйти с первых минут.

Перу сыграло оба матча плей-офф одинаковым составом. Вряд ли Рикардо Гарека будет вносить изменения на финальный матч. Лидер команды Джефферсон Фарфан получил серьезную травму и досрочно завершил выступления на Копа Америка. Без него первая скрипка окончательно отошла к Паоло Герреро.

Сохранит свое место в старте защитник Динамо Карлос Самбрано. Он проводит очень приличный турнир в роли правого центрального защитника Перу и должен выйти в финале против Фирмино, Жезуса и Коутиньо. В случае удачной игры с такими монстрами, стоимость Самбрано солидно возрастет, а украинский клуб сможет неплохо заработать на трансфере "ненужного" игрока.

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон – Дани Алвес, Маркиньос, Тьягу Силва, Филипе Луис – Каземиро, Артур – Жезус, Коутиньо, Эвертон – Фирмино.

Перу: Гальесе – Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко – Йотун, Тапия – Каррильо, Куэва, Флорес – Герреро.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Не будем оригинальными и спрогнозируем триумф Бразилии. При всех достоинствах Рикардо Гареки и настойчивости его подопечных, Перу все равно стоит явным аутсайдером финала. Оборона "селесао" не будет делать таких подарков, как чилийцы, а Педро Гальесе вряд ли поймает кураж в очередном матче.

Повторение 5:0 все же не стоит ожидать – соперники будут действовать осторожнее. Однако Бразилия должна спокойно довести турнир до логического завершения, оформить очередную "сухую" победу и завоевать девятый в истории Копа Америка.

Аргентина победила Чили в скандальном матче за третье место Копа Америка-2019