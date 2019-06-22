Голкипер Перу допустил эпичный фейл в стиле Бойко в матче Копа Америка-2019 – Фирмино стал героем эпизода

Курьезный эпизод случился во время матча 3-го тура группового этапа Копа Америка-2019 между сборными Перу и Бразилии.

Вратарь перуанцев Педро Галлесе долго не знал, что делать с мячом и, наконец, решил выбить его в поле. Однако не заметил, что Фирмино успел сократить дистанцию и заблокировать пас.

Перу – Бразилия: онлайн-трансляция матча 3-го тура Копа Америка-2019

Мяч отскочил в штангу, после чего нападающий бразильцев легко отправил его в ворота, сделав счет 2:0 в пользу "пентакампеонов".

В 2011 году подобный гол случился в матче Лиги Европы между Динамо и Шерифом, когда Денис Бойко попал мячом в Александра Ерохина, от которого он отлетел в ворота.

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