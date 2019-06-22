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Голкипер Перу допустил эпичный фейл в стиле Бойко в матче Копа Америка-2019 – Фирмино стал героем эпизода

22 июня 23:01 90 Читати українською
Голкипер Перу допустил эпичный фейл в стиле Бойко в матче Копа Америка-2019 – Фирмино стал героем эпизода
Роберто Фирмино / фото из соцсетей

Курьезный эпизод случился во время матча 3-го тура группового этапа Копа Америка-2019 между сборными Перу и Бразилии.

 
Каземиро 12’
Роберто Фирмино 19’
Эвертон 32’
Дани Алвес 54’
Виллиан 90’
12’ Каземиро
19’ Роберто Фирмино
32’ Эвертон
54’ Дани Алвес
90’ Виллиан

Вратарь перуанцев Педро Галлесе долго не знал, что делать с мячом и, наконец, решил выбить его в поле. Однако не заметил, что Фирмино успел сократить дистанцию и заблокировать пас.

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Мяч отскочил в штангу, после чего нападающий бразильцев легко отправил его в ворота, сделав счет 2:0 в пользу "пентакампеонов".

В 2011 году подобный гол случился в матче Лиги Европы между Динамо и Шерифом, когда Денис Бойко попал мячом в Александра Ерохина, от которого он отлетел в ворота.

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