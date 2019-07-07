Аргентина победила Чили в скандальном матче за третье место Копа Америка-2019

Сборная Аргентины благодаря голам Серхио Агуэро и Пауло Дибалы переиграла Чили в поединке за бронзовые медали Кубка Америки.

В начале матча ни одной из команд не удалось захватить инициативу, чему способствовали отсутствие свободных зон и куча свистков со стороны парагвайского рефери Марсело Альберто Диаса де Вивара – 7 свистков за первые 11 минут ярко демонстрировали стиль его арбитража. Обе сборные старались действовать от контратак, но аргентинцы были в них более конкретными. Так, на 7-й минуте Серхио Агуэро завершил один из выпадов дальним ударом мимо левой штанги.

Скандальное удаление Месси и необычный гол Агуэро в видеообзоре матча Аргентина – Чили – 2:1

Уже на 12-й он записал на свое имя гол, который создал Лео Месси: он сам заработал штрафной в центре после прохода двух опорников, а потом хитро разрезал оборону пасом на Куна – чилийцы в этот момент ещё не вошли в игру. Агуэро вырвался один на один с Ариасом, обошёл его и поразил пустые ворота – 1:0!

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Беда не приходит одна. Уже через четыре минуты после гола поле покинул Алексис Санчес, который потянул мышцу бедра. Аргентина сразу же воспользовалась преимуществом, организовав несколько быстрых атак. Чилийцы держались до 22-й минуты, пока Ло Чельсо не разрезал оборону пасом на Дибалу. Пауло принял мяч, ускорился и прокинул сферу мимо Ариаса, который откровенно замешкался с выходом из ворот – 2:0!

После этого "альбиселесте" прогнозируемо закрылись в ожидании навала чилийцев в надежде на контратаки. Впрочем, подопечные Рейналдо Руэды не смогли организовать хотя бы одного интересного момента у ворот соперника – разве что на 28-й Фернадес требовал пенальти после врыва на край штрафной и отскока мяча якобы бы в руку Отаменди. Никакой руки там не было, угловой ничего не дал, а на 31-й минуте Аргентина едва не закрыла игру – это Дибала замкнул подачу из глубины ударом с левой в падении, но не попал в створ!

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В целом, ситуация была прямо таки мёртвой. Аргентина классно контратаковала, а чилийцы всё никак не могли себя завести. Спасти матч мог только какой-то экстраординарный случай – и Диас де Вивар подарил его на 38-й минуте, удалив Гари Меделя и... Лионеля Месси! Оба потолкались на границе поля, хотя Лео и пытался демонстративно держать руки в стороны. Даже VAR не спас от скандального решения арбитра, хотя в первом тайме это никак не помогло чилийцам. На перерыв команды ушли при счёте 2:0.

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На старте второго тайма у чилийцев снова начались проблемы. Уже на 48-й минуте поле из-за травмы покинул Хара, а ещё через две у их ворот произошла критическая ситуация – аргентинцы нанесли серию выстрелов из пределов штрафной, но все каким-то чудом удалось заблокировать. На 55-й же мог забить Агуэро, которому оставалось замкнуть прострел точным ударом в касание, однако Чили спас отчаянный подкат, который выбил мяч в сторону. Казалось, что Аргентина вот-вот дожмёт соперника, однако арбитр явно не собирался оставаться в тени.

На 56-й минуте произошёл фол на самой линии штрафной "альбиселесте" – это Ло Чельсо ударил Арангиса по ноге. Проблема была в том, что только одна нога Чарльза стояла в штрафной, но именно по ней Джованни и ударил. Диас де Вивар сам пошёл смотреть повтор, после которого вернулся на поле и назначил пенальти. Некоторые футболисты смеялись, но Артуро Видаль мощным ударом с "точки" отыграл отставание чилийцев в счёте – 2:1!

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Лионель Скалони снял с игры Дибалу и бросил в бой Ди Марию, который тут же разогнал несколько неплохих контратак. Впрочем, общий темп игры явно упал, что играло на руку чилийцам; несколько раз они неплохо прорвались по флангу, но первый реальный момент после гола удалось создать аж на 72-й минуте – это Варгас ворвался на правый край штрафной и пробил по воротам, однако Армани спас "альбиселесте". Аргентина могла закрыть игру на 77-й, когда Ди Мария обыграл трёх соперников и отдал поперечную передачу в штрафную на Агуэро; Серхио оставалось только переиграть Ариаса, но мяч катился слишком медленно – голкипер успел забрать его! На 80-й Кун запорол ещё одну контру, пробив с дистанции мимо правой штанги.

Эндшпиль поединка принёс несколько стандартов и подач в исполнении обеих команд, однако существенной остроты не возникало. Аргентина уже откровенно сушила игру, снимая лидеров атаки, выпуская разрушителей и перейдя на схему в три защитника.

У сборной Чили ничего не получалось ни в основое время, ни в шесть компенсированных к нему минут – разве что на 90+2-й они требовали пенальти после фланговой передачи, однако никакой игры рукой повторы не заметили. На 90+3-й выше ворот из-за пределов штрафной выстрелил Артуро Видаль. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "альбиселесте".

Таким образом, бронзовые медали Копа Америка-2019 выиграла сборная Аргентины. Чили завершило турнир на четвертом месте.

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