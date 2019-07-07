Бразилия – Перу: прогноз на финал Копа Америка-2019

Бразилия и Перу определят победителя Копа Америка-2019. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Бразилия – Перу начнется 7 июля на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Начало финального поединка Копа Америка-2019 – в 23:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча.

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Эксперты букмекера William Hill отдают безоговорочное преимущество сборной Бразилии. Коэффициент на победу пентакампеонов в основное время – только 1,28, тогда как аналогичный триумф перуанцев оценивается в 12,00. Коэффициент на ничью – 5.00. Победу хозяев турнира по итогам экстра-тайма оценили в 10,00, тогда как на гостей коэффициент целых 34,00. А вот в серии пенальти шансы команде равны – по 17,00.

Специалисты конторы BWin похожего мнения. Победа Бразилии в основное время оценивается в 1,33, команды Рикардо Гареки – в 10,00. Ничья – 5.00. На итоговый триумф "селесао" принимают ставки с коэффициентом 1,12, тогда как шансы Перу оценили в 5,50.

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Отметим, что Бразилия и Перу уже встречались в текущем розыгрыше Копа Америка. В матче 3-го тура группового турнира бразильцы разгромили своего оппонента со счетом 5:0. После этого подопечные Тите выбили из турнира Парагвай и Аргентину, а перуанцы одолели Уругвай и Чили.

К слову, Бразилия может выиграть свой 9-й Копа Америка в истории, тогда как Перу – только 3-й.